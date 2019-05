Chung cư Him Lam Phú An ô nhiễm: Ảnh hưởng nghiêm trọng sức khỏe người dân

(Kiến Thức) - Khí CO vượt quy chuẩn từ Nhà máy giấy Xuân Đức sát cạnh Chung cư Him Lam Phú An kết hợp rác thối, ô nhiễm tiếng ồn Cảng container ICD Phước Long khiến cư dân nguy cơ mắc bệnh hô hấp, da liễu...