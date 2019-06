Chung cư Him Lam Phú An ô nhiễm: Dân khóc, chính quyền vào cuộc, Him Lan im lặng

(Kiến Thức) - Không thể tiếp tục chịu thảm cảnh khói độc, ô nhiễm từ nhà máy giấy, trạm trung chuyển rác... cư dân chung cư Him Lam Phú An giăng băngrôn phản đối, chính quyền vào cuộc, nhưng Công ty Him Lam vẫn im hơi bặt tiếng.

chung cư Him Lam Phú An đã đồng loạt treo băngrôn ngay tai căn hộ của mình để phản ứng gay gắt. Trong đó nội dung chủ yếu là yêu cầu chấm dứt, di dời khẩn cấp nhà máy giấy Xuân Đức (sát bên chung cư) gây ô nhiễm. Liên quan thảm cảnh ô nhiễm nghiêm trọng môi trường từ trạm trung chuyển rác, khói độc từ nhà máy giấy Xuân Đức (Công ty CP giấy Xuân Đức) và tiếng ồn từ cảng container ICD Phước Long, mới đây, cư dânđã đồng loạt treo băngrôn ngay tai căn hộ của mình để phản ứng gay gắt. Trong đó nội dung chủ yếu là yêu cầu chấm dứt, di dời khẩn cấp nhà máy giấy Xuân Đức (sát bên chung cư) gây ô nhiễm.

Cư dân chung cư Him Lam Phú An hàng ngày khốn đốn vì sống chung với đủ loại ô nhiễm. Họ đồng loạt giăng băngrôn phản đối.

Trước tình hình nói trên, ngày 28/5, UBND phường Phước Long A, lãnh đạo phòng Tài Nguyên Môi Trường, phòng Quản Lý Đô Thị, Ban Thanh tra, Cảnh sát môi trường quận 9; đại diện Công ty giấy Xuân Đức cùng cư dân Him Lam Phú An đã tổ chức buổi đối thoại, tìm hướng giải quyết.

UBND quận 9 có văn bản gửi Công ty giấy Xuân Đức. Sau đó, ngày 30/5, Phó Chủ tịch UBND quận 9 Lê Thị Kim Chi đã có văn bản gửi công ty giấy Xuân Đức yêu cầu doanh nghiệp này khẩn trương báo cáo kế hoạch di dời nhà xưởng trước ngày 30/6/2019 để UBND quận báo cáo UBND TP HCM và thông tin đến người dân trong khu vực.

“Trong thời gian chưa di dời, công ty phải khắc phục ngay việc ô nhiễm môi trường, đảm bảo các nguồn thải được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất thải trước khi thải ra môi trường. Báo cáo UBND quận 9 các biện pháp khắc phục ô nhiễm trước ngày 31/5/2019”, văn bản do Phó Chủ tịch UBND quận 9 ký, nêu rõ.



Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Kiến Thức, đến cuối ngày 2/6, cư dân Him Lam Phú An vẫn than trời vì tình trạng xả khói độc từ nhà máy giấy Xuân Đức nói trên.

“Thay vì xả khói ở ống thì cư dân biết: giờ công ty giấy Xuân Đức xả ở mái tôn ra ngoài khiến chúng tôi không biết. Kiểu này thì họ giết chúng tôi còn nhanh hơn cái ống khói kia”, anh Trần Ngọc T., một cư dân Him Lam Phú An than trời kiểu đối phó mới nhất của giấy Xuân Đức.

Trước tình trạng khốn khổ của cư dân bị “bủa vây” bởi đủ loại ô nhiễm nói trên, PV đã liên hệ với Ban giám đốc Công ty Cổ phần kinh doanh địa ốc Him Lam với mong muốn được làm rõ, cũng như kế hoạch (nếu có) giải quyết quyền lợi của cư dân, tuy nhiên hơn nửa tháng qua, dù đại diện Him Lam đã tiếp nhận nội dung câu hỏi của PV nhưng đến nay (ngày 3/6-PV) vẫn chưa có câu trả lời!?

Kiến Thức sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.