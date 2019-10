“Quan” Cao Bằng nhận quà ô tô 3,72 tỷ: Doanh nghiệp nào tặng xe sang?

Thông tin báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng do Thanh tra Chính phủ trình Chính phủ có đề cập một số trường hợp nhận quà biếu trái quy định, trong đó có một trường hợp ở Cao Bằng nhận quà là tài sản gồm một ô tô hiệu Toyota Land Cruiser 7 chỗ trị giá 3,72 tỷ đồng đang gây xôn xao dư luận.



Dư luận sau đó đặt câu hỏi, doanh nghiệp nào đã đem tặng ô tô trị giá tài sản 3,72 tỷ đồng cho “Quan” Cao Bằng như vậy?.

Ảnh minh họa.

Theo báo Tiền Phong, một doanh nghiệp chuyên khai thác khoáng sản lớn ở tỉnh Cao Bằng đã tặng Công an tỉnh này chiếc xe ô tô sang trị giá 3,72 tỷ đồng.

Xác nhận thông tin trên với một số cơ quan truyền thông, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn - Giám đốc Công an Cao Bằng cho biết, vụ việc xảy ra từ trước khi ông về địa phương nhận nhiệm vụ. Đến nay, sự việc đã được lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo xử lý xong, các tổ chức, cá nhân liên quan cũng đã thi hành hình thức kỷ luật.

Ở một diễn biến khác liên quan, ngày 11/10, ông Lê Hải Hòa - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng cũng cho một số cơ quan truyền thông biết, chiếc xe ô tô do một doanh nghiệp tặng tập thể Công an tỉnh Cao Bằng , nhằm phục vụ mục đích công là đảm bảo an ninh trật tự.

Theo ông Hòa, Công an tỉnh Cao Bằng đã nhận chiếc xe ô tô, đăng ký biển số và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, Bộ Công an nhận định việc nhận quà tặng này là không đúng quy định, nên Công an tỉnh Cao Bằng đã niêm phong và bàn giao chiếc ô tô về Bộ Công an để Bộ xử lý, thanh lý tài sản quà tặng theo quy định.

"Sự việc này diễn ra năm 2016 nhưng đến 2018 mới kiểm tra, xử lý xong", - ông Hòa cho Zing.vn biết.

Vị Chánh Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng cũng cho biết thêm, Bộ Công an đã xử lý kiểm điểm, kỷ luật cảnh cáo một số cán bộ Công an tỉnh này. Tỉnh ủy Cao Bằng cũng kỷ luật một số cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý có liên quan tới vụ việc.

Đáng chú ý, trong số cán bộ bị kỷ luật có Đại tá Nguyễn Văn Hồng nguyên Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng, người đã đứng ra nhận chiếc xe này.