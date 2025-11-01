Người dân Quảng Trị giao nộp cá thể tê tê quý hiếm

Người dân ở Quảng Trị vừa tự nguyện giao nộp một cá thể tê tê quý hiếm để cơ quan chức năng chăm sóc, tái thả về môi trường tự nhiên.

Ngày 01/11, thông tin từ Hạt Kiểm lâm Cam Lộ - Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận, chăm sóc một con tê tê do người dân bắt giữ, giao nộp.

Trước đó, vào tối 31/10, trong lúc đi làm về, anh Lê Văn Huân (ngụ khu phố 2, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) bất ngờ phát hiện 1 con tê tê tại khu vực nút giao đường Nguyễn Huệ - Đặng Tất.

Lực lượng chức năng tiếp nhận cá thể tê tê quý hiếm.

Biết đây là động vật quý hiếm, cần được bảo vệ nên anh Huân đã bắt lại và trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Hạt Kiểm lâm Cam Lộ - Đông Hà đã phối hợp với Công an phường Nam Đông Hà cùng các đơn vị liên quan làm thủ tục tiếp nhận, chăm sóc, xử lý theo quy định.

Được biết, cá thể tê tê này nặng khoảng 4 kg, thuộc nhóm 1B quý hiếm, nguy cấp cần được ưu tiên bảo vệ.

