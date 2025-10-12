Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Người dân Quảng Trị giao nộp 2 cá thể chim niệc nâu quý hiếm

Phát hiện 2 cá thể chim niệc nâu quý hiếm bay vào nhà, anh Hồ Va Li đã bắt lại giao nộp cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị.

Hạo Nhiên

Ngày 12/10, thông tin từ Hạt Kiểm lâm Kim Ngân (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận hai cá thể chim niệc nâu quý hiếm do người dân giao nộp.

Trước đó, anh Hồ Va Li (trú tại bản Hà Lẹc, xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị) phát hiện hai cá thể chim niệc nâu bay vào nhà nên đã bắt lại, đồng thời trình báo với lực lượng kiểm lâm để tiến hành giao nộp.

6b6d4f4d-9310-43c3-bd81-91a8abaab007.jpg
Hai cá thể chim niệc nâu quý hiếm do người dân giao nộp.

Ngay sau khi tiếp nhận, Hạt Kiểm lâm Kim Ngân đã làm thủ tục bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng để tiếp tục chăm sóc, cứu hộ và thả về môi trường tự nhiên trong thời gian sớm nhất.

Được biết, chim niệc nâu có tên khoa học Anorrhinus austeni, thuộc họ Hồng hoàng (Bucerotidae), thuộc nhóm IB, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm. Đây là loài chim có bộ lông màu nâu đặc trưng, thường sinh sống trong các khu rừng lá rộng, rừng thứ sinh...

>>> Mời độc giả xem thêm video thả cá thể cầy vòi mốc được thả về tự nhiên.

#Kiểm Lâm #Quảng Trị #người dân #giao nộp #cá thể #chim niệc nâu

Bài liên quan

Xã hội

Người dân Quảng Trị giao nộp cá thể khỉ đuôi lợn quý hiếm

Một người dân ở tỉnh Quảng Trị đã tự nguyên giao nộp cá thể khỉ đuôi lợn quý hiếm cho cơ quan chức năng để thả về môi trường tự nhiên.

Ngày 3/10, thông tin từ Công an xã Lệ Ninh (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối tiếp nhận một cá thể khỉ đuôi lợn do người dân giao nộp, đồng thời tái thả về môi trường tự nhiên.

Trước đó, ngày 02/10, anh Kiều Ngọc Hà (SN 1974, trú tại thôn 2, xã Lệ Ninh) phát hiện 01 cá thể khỉ đuôi lợn giống đực, trọng lượng khoảng 10kg đi lạc vào khu vực nhà riêng nên đã bắt lại, đồng thời trình báo với chính quyền địa phương.

Xem chi tiết

Xã hội

Người dân Quảng Trị giao nộp cá thể khỉ đuôi lợn quý hiếm

Phát hiện cá thể khỉ đuôi lợn đi lạc vào khu vườn nhà, ông Nguyễn Hữu Niên (tỉnh Quảng Trị) đã bắt lại, giao nộp cơ quan chức năng.

Ngày 25/9, thông tin từ UBND xã Triệu Bình (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng kiểm lâm tiếp nhận một cái thể khỉ đuôi lợn do người dân tự nguyện bàn giao để đưa về Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

khi-duoi-lon.jpg
Cá thể khỉ đuôi lợn được người dân giao nộp.
Xem chi tiết

Xã hội

Người dân Lâm Đồng tự nguyện giao nộp cá thể tê tê quý hiếm

Phát hiện cá thể tê tê bò vào sân nhà mình, anh Hồ Hoàng Anh Kha (Lâm Đồng) đã bắt lại, giao nộp cơ quan chức năng.

Ngày 18/9, thông tin từ Hạt kiểm lâm Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một cá thể tê tê quý hiếm do người dân giao nộp.

Trước đó, khoảng 23h30 ngày 17/9, khi đi làm về, anh Hồ Hoàng Anh Kha (38 tuổi, ngụ đường Vạn Hạnh, phường Lâm Viên, tỉnh Lâm Đồng) phát hiện một cá thể tê tê đi lạc trên đường và bò vào sân nhà mình nên đã bắt lại.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Pháp luật kiến tạo phát triển thay đổi về triết lý lập pháp

Pháp luật kiến tạo phát triển thay đổi về triết lý lập pháp

Việc chuyển hướng sang pháp luật kiến tạo phát triển không chỉ là một cuộc cải cách luật pháp mà còn là một cuộc cách mạng về tư duy quản lý nhà nước, thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc xây dựng một "cơ chế phục vụ" doanh nghiệp và người dân, thay vì để họ "đi xin".