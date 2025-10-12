Người dân Quảng Trị giao nộp 2 cá thể chim niệc nâu quý hiếm

Phát hiện 2 cá thể chim niệc nâu quý hiếm bay vào nhà, anh Hồ Va Li đã bắt lại giao nộp cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị.

Ngày 12/10, thông tin từ Hạt Kiểm lâm Kim Ngân (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận hai cá thể chim niệc nâu quý hiếm do người dân giao nộp.

Trước đó, anh Hồ Va Li (trú tại bản Hà Lẹc, xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị) phát hiện hai cá thể chim niệc nâu bay vào nhà nên đã bắt lại, đồng thời trình báo với lực lượng kiểm lâm để tiến hành giao nộp.

Hai cá thể chim niệc nâu quý hiếm do người dân giao nộp.

Ngay sau khi tiếp nhận, Hạt Kiểm lâm Kim Ngân đã làm thủ tục bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng để tiếp tục chăm sóc, cứu hộ và thả về môi trường tự nhiên trong thời gian sớm nhất.

Được biết, chim niệc nâu có tên khoa học Anorrhinus austeni, thuộc họ Hồng hoàng (Bucerotidae), thuộc nhóm IB, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm. Đây là loài chim có bộ lông màu nâu đặc trưng, thường sinh sống trong các khu rừng lá rộng, rừng thứ sinh...

