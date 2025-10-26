Người dân TP Huế giao nộp cá thể khỉ đuôi lợn quý hiếm

Phát hiện cá thể khỉ đuôi lợn đi lạc vào khu vườn dược liệu, một người dân ở phường Thủy Xuân (TP Huế) đã chủ động bắt giữ, trình báo chính quyền địa phương.

Ngày 26/10, thông tin từ Chi cục Kiểm lâm TP Huế cho biết, đơn vị vừa bàn giao một cá thể khỉ đuôi lợn cho Vườn Quốc gia Bạch Mã để chăm sóc, tái thả về môi trường tự nhiên theo quy định.

Trước đó, vào ngày 24/10, người dân ra khu vực Vườn dược liệu ở tổ dân phố Cư Chánh 2, phường Thủy Xuân (TP Huế) thì phát hiện một cá thể khỉ đuôi lợn đi lạc nên đã chủ động bắt giữ, trình báo chính quyền địa phương.

Người dân giao nộp cá thể khỉ đuôi lợn cho cơ quan chức năng.

Nhận được thông tin, UBND phường Thủy Xuân phối hợp với Hạt Kiểm lâm Trung tâm và lực lượng chuyên môn có mặt tại hiện trường để kiểm tra tình trạng sức khỏe của cá thể khỉ đuôi lợn, sau đó tổ chức vận chuyển đến Vườn Quốc gia Bạch Mã.

Khỉ đuôi lợn có tên khoa học Macaca leonina, đây là loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IIB, cần được bảo tồn nghiêm ngặt.

