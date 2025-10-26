Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Người dân TP Huế giao nộp cá thể khỉ đuôi lợn quý hiếm

Phát hiện cá thể khỉ đuôi lợn đi lạc vào khu vườn dược liệu, một người dân ở phường Thủy Xuân (TP Huế) đã chủ động bắt giữ, trình báo chính quyền địa phương.

Hạo Nhiên

Ngày 26/10, thông tin từ Chi cục Kiểm lâm TP Huế cho biết, đơn vị vừa bàn giao một cá thể khỉ đuôi lợn cho Vườn Quốc gia Bạch Mã để chăm sóc, tái thả về môi trường tự nhiên theo quy định.

Trước đó, vào ngày 24/10, người dân ra khu vực Vườn dược liệu ở tổ dân phố Cư Chánh 2, phường Thủy Xuân (TP Huế) thì phát hiện một cá thể khỉ đuôi lợn đi lạc nên đã chủ động bắt giữ, trình báo chính quyền địa phương.

base64-1761443373853306476588.jpg
Người dân giao nộp cá thể khỉ đuôi lợn cho cơ quan chức năng.

Nhận được thông tin, UBND phường Thủy Xuân phối hợp với Hạt Kiểm lâm Trung tâm và lực lượng chuyên môn có mặt tại hiện trường để kiểm tra tình trạng sức khỏe của cá thể khỉ đuôi lợn, sau đó tổ chức vận chuyển đến Vườn Quốc gia Bạch Mã.

Khỉ đuôi lợn có tên khoa học Macaca leonina, đây là loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IIB, cần được bảo tồn nghiêm ngặt.

>>> Mời độc giả xem thêm video cá thể cầy vòi mốc được thả về tự nhiên.

#TP Huế #kiểm lâm #người dân #giao nộp #cá thể #khỉ đuôi lợn

Bài liên quan

Xã hội

Người dân TP Huế giao nộp 2 cá thể rùa quý hiếm

Người dân ở xã Hưng Lộc (TP Huế) vừa bàn giao cho lực lượng chức năng 2 cá thể rùa quý hiếm để thả về môi trường tự nhiên.

Ngày 24/10, thông tin từ Hạt Kiểm lâm khu vực phía Nam TP Huế cho biết, người dân trên địa bàn vừa giao nộp 2 cá thể rùa quý hiếm cho lực lượng chức năng.

Cụ thể, ngày 22/10, ông Hồ Đức Khánh (trú tại xã Hưng Lộc) phát hiện một cá thể rùa tại khu vực khe suối gần nhà nên đã bắt lại, rồi trình báo chính quyền địa phương.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới