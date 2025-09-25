Người dân Quảng Trị giao nộp cá thể khỉ đuôi lợn quý hiếm

Phát hiện cá thể khỉ đuôi lợn đi lạc vào khu vườn nhà, ông Nguyễn Hữu Niên (tỉnh Quảng Trị) đã bắt lại, giao nộp cơ quan chức năng.

Ngày 25/9, thông tin từ UBND xã Triệu Bình (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng kiểm lâm tiếp nhận một cái thể khỉ đuôi lợn do người dân tự nguyện bàn giao để đưa về Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Cá thể khỉ đuôi lợn được người dân giao nộp.

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 24/9, phát hiện một cá thể khỉ đuôi lợn đi lạc vào khu vườn nhà, ông Nguyễn Hữu Niên (SN 1980, trú tại thôn Quảng Điền, xã Triệu Bình) đã bắt lại, giao nộp cơ quan chức năng.

Được biết, cá thể khỉ có lông màu nâu xám nhạt, nặng 15kg, thuộc loài khỉ đuôi lợn (Macaca nemestrina). Đây là loài vật này nằm trong Danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB, bị hạn chế khai thác, nuôi nhốt, buôn bán theo quy định của pháp luật Việt Nam.

