Xã hội

Nghệ An đến Quảng Trị tiếp tục mưa lớn, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Từ chiều tối 30/10 đến hết ngày 1/11, khu vực từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị có thể hứng chịu lượng mưa từ 200-400mm, có nơi trên 700mm nguy cơ lũ quét và sạt lở.

Thanh Hà

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió đông, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng hôm nay có mưa dông, trong đó Hà Tĩnh xuất hiện hàng chục điểm mưa trên 200mm, riêng điểm đo Hồ Thượng Tuy mưa 319mm từ 7-15h chiều nay.

Dự báo từ chiều tối 30/10 đến hết ngày 1/11, khu vực Nghệ An đến Bắc Quảng Trị (Quảng Bình cũ) tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, có nơi mưa trên 700mm.

image-4674.jpg
Nghệ An đến Quảng Trị mưa lớn trên diện rộng, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ đêm 1/11 và ngày 2/11, khu vực Nghệ An đến Bắc Quảng Trị tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 350mm.

Trong chiều tối và đêm 30/10, từ Thanh Hóa tới khu vực Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng cũng có mưa từ 20-40mm, có nơi trên 100mm.

Từ đêm 31/10 đến hết ngày 1/11, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Huế có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, có nơi mưa rất to trên 250mm.

Từ đêm 1/11 và ngày 2/11, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50- 150mm, có nơi trên 250mm. Mưa lớn ở khu vực Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 4/11.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, từ đêm nay (30/10) đến 2/11, trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Trị có khả năng xuất hiện một đợt lũ.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ thượng lưu sông Cả (Nghệ An), sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị) có thể lên mức báo động (BĐ)2-BĐ3, có sông trên BĐ3, hạ lưu sông Cả (Nghệ An), La (Hà Tĩnh) lên trên mức BĐ1. Nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị từ Nghệ An đến Quảng Trị.

Tại Huế - Đà Nẵng, lũ trên sông Thu Bồn (thành phố Đà Nẵng), sông Hương (Huế), sông Vu Gia (Đà Nẵng) đang xuống nhưng vẫn duy trì ở mức cao.

>>> Mời độc giả xem thêm video Nỗ lực gia cố bảo vệ bờ biển Hội An trước bão số 12:

(Nguồn: Tiền Phong)
