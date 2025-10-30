Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa, lũ tại Đà Nẵng

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu TP Đà Nẵng tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, ưu tiên cao nhất là cứu dân, đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân.

Sáng 30/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đi kiểm tra thực tế công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả mưa, lũ tại địa bàn TP Đà Nẵng, động viên người dân vùng lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng quà đến người dân vùng lũ xã Thăng An.

Cùng đi có bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cùng đại diện của nhiều bộ, ngành Trung ương và TP Đà Nẵng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng đoàn công tác đến kiểm tra thực tế và động viên các hộ dân bị cô lập tại thôn Trà Đóa, xã Thăng An, TP Đà Nẵng, nơi có 17 hộ dân với 49 nhân khẩu bị ngập lụt, cô lập.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng quà và ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, động viên người dân vùng lũ xã Thăng An nỗ lực vượt qua khó khăn trong thời gian nước lũ rút chậm, sớm khắc phục hậu quả lũ lụt, ổn định cuộc sống.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đi kiểm tra, thăm hỏi quân và dân vùng ngập lũ tại xã Thăng An.

Ông Trần Cẩm Tú yêu cầu TP Đà Nẵng hỗ trợ các điều kiện tốt nhất cho người dân vùng thiên tai trong giai đoạn khó khăn này, nhất là phải đảm bảo lương thực, nhu yếu phẩm trong thời gian cô lập và hỗ trợ dân khắc phục hậu quả sau khi lũ rút.

Tiếp đến, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế và động viên một số hộ dân tại xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú động viên các lực lượng nỗ lực vượt qua khó khăn, khắc phục tạm thời kè An Lương. Đoàn công tác trao tặng kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa, lũ cho TP Đà Nẵng và tặng quà hỗ trợ cho các hộ dân tại địa bàn xã Duy Nghĩa.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chỉ đạo công tác khắc phục sạt lở.

Tại đây, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm hỏi và tặng quà cho bà con ngập lũ tại xã Duy Nghĩa. Ông yêu cầu triển khai tất cả các biện pháp, phương tiện để tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn những người đang mất tích, di dời ngay, di dời kịp thời các hộ ở vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở và tuyệt đối không để bất cứ người dân nào bị thiếu thốn, bị cô lập mà không có sự hỗ trợ kịp thời.