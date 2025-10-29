Hà Nội

Xã hội

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra tình hình ứng phó mưa lũ tại Đà Nẵng

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ tại các khu vực ngập sâu và sạt lở ven biển ở Đà Nẵng.

Thanh Hà

Chiều 29/10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra thực tế và chỉ đạo công tác ứng phó, cứu hộ, khắc phục hậu quả mưa lũ tại TP Đà Nẵng, nơi chịu thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ lịch sử những ngày qua.

hongha-a6.jpg
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thăm hỏi và động viên người dân vùng lũ.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên các hộ dân, trao quà hỗ trợ tại khối phố Cổ An Tây thuộc phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng (trước đây thuộc thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), nơi có 44 hộ dân bị ngập sâu, nhiều hộ bị cô lập hoàn toàn.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, chính quyền địa phương không được để người dân thiếu lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm, đồng thời phải túc trực 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống.

hongha-a3.jpg
Phó Thủ tướng yêu cầu các lực lượng chức năng tập trung cao nhất cho công tác cứu hộ, cứu nạn.

Phó Thủ tướng đề nghị Quân khu 5 và các lực lượng vũ trang trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với chính quyền thành phố, huy động tối đa nhân lực, phương tiện để cứu hộ, khắc phục hạ tầng giao thông và sớm ổn định đời sống người dân sau mưa lũ.

Tiếp đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra khu vực sạt lở bờ biển phường Hội An Tây, nơi sóng lớn từ giữa tháng 10 đến nay đã xâm thực sâu 7–30m, làm sạt lở nghiêm trọng khoảng 100m bờ biển, cuốn trôi hàng cây dừa và ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều hộ dân.

hongha-a5.jpg
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nghe báo cáo tình hình sạt lở và khắc phục tạm thời bờ biển Hội An.

Phó Thủ tướng lưu ý, giải pháp kè mềm đang áp dụng tại đây chỉ mang tính tạm thời, cần tính toán giải pháp bền vững và đồng bộ hơn để bảo vệ bờ biển: “Thay vì làm kè mềm như hiện nay, có thể áp dụng các công nghệ kiên cố hơn, tương tự cách làm của Hà Lan. Tuy nhiên, cần đánh giá kỹ tác động từ xa, bởi việc thay đổi kết cấu kè sẽ làm biến đổi hướng sóng và động lực của biển”.

Theo báo cáo từ UBND TP Đà Nẵng, từ chiều 25/10 đến nay, trên địa bàn thành phố đã xảy ra đợt mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa tại nhiều địa phương trên 1.000 mm. Mưa lớn đã khiến hơn 66.000 căn nhà bị ngập, trong đó có 10 xã, phường bị cô lập hoàn toàn, 29 xã, phường bị ngập nặng.

image-3.jpg
Đoàn công tác kiểm tra thực địa bờ biển phường Hội An Tây.

Công tác sơ tán được triển khai kịp thời, an toàn, với 4.835 hộ/15.886 nhân khẩu được di dời khỏi vùng ngập sâu, sạt lở nguy hiểm. Các địa phương đã bố trí nơi ở tạm và cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm cần thiết.

Việc vận hành, điều tiết các hồ chứa thủy điện trong đợt mưa lũ cũng đã góp phần giảm lũ cho hạ du, đồng thời tối đa hóa dung tích phòng lũ tại các hồ để đảm bảo an toàn.

Đến thời điểm hiện tại, Đà Nẵng ghi nhận 6 người tử vong, 4 người mất tích và 11 người bị thương. Có 13 căn nhà bị sập, 44 căn hư hỏng; 1.880 m đường giao thông bị hư hại, cùng khối lượng sạt lở các mái taluy, đất đá ước tính 62.845 m³.

