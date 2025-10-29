Lắp Trạm thu - phát sóng dã chiến tại vùng bị mưa lũ cô lập ở Đà Nẵng

Vượt qua những khó khăn về thời tiết, địa hình, trạm thu - phát sóng dã chiến được dựng lên, khôi phục mạng thông tin chỉ huy giữa vùng mưa lũ bị cô lập.

Ngày 29/10, Trạm thu - phát sóng dã chiến đã được cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Thông tin 575 dựng lên tại độ cao cần thiết và bắt đầu hoạt động phục vụ thông tin liên lạc cho vùng bị mưa lũ ở khu vực miền núi Đà Nẵng. Nhờ vậy, mạng lưới thông tin phục vụ công tác chỉ huy, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền và của lực lượng quân đội đã được khôi phục.

Bất chấp mưa lạnh, gió giật, thiết bị ẩm ướt, sóng bị nhiễu, lính Thông tin vẫn kiên trì, đội mưa, căn mình “bắt” sóng, khôi phục tín hiệu.

Sĩ quan kỹ thuật của Lữ đoàn Thông tin 575 cho biết, Trạm thu - phát sóng dã chiến đã đi vào hoạt động, không những giữ vai trò quan trọng trong việc phục vụ công tác chỉ huy ứng phó với lũ lụt của các cấp ủy, chính quyền, các cấp chỉ huy trong quân đội, mà còn cung cấp đường truyền và truyền hình ảnh trực tiếp của lực lượng chức năng khắc phục sự cố sạt lở về Sở Chỉ huy tiền phương của Quân khu 5 để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của cấp trên trong nỗ lực ứng phó với thiên tai, hỗ trợ người dân trong trận lũ lịch sử này.

Hệ thống thông tin liên lạc phục vụ các cấp chỉ huy trong quân đội đã hoạt động ổn định, phục vụ chỉ đạo thông suốt. Trong trường hợp các nhà mạng chưa khôi phục hoàn toàn mạng lưới thông tin của mình, Trạm thu - phát sóng dã chiến của Lữ đoàn Thông tin 575, Quân khu 5 sẵn sàng đáp ứng nhằm phục vụ tốt nhất trong công tác chỉ huy, chỉ đạo, hỗ trợ người dân và chính quyền địa phương ứng phó với đợt mưa lũ nghiêm trọng này.

Vừa khôi phục liên lạc, vừa bảo đảm đường truyền và truyền hình ảnh trực tiếp của lực lượng chức năng khắc phục sự cố sạt lở về Sở chỉ huy Quân khu phục vụ chỉ đạo, điều hành.

"Chúng tôi mừng vô kể. Có sóng thông tin liên lạc, công tác chỉ đạo của cấp trên sẽ dễ dàng và thông suốt hơn; các lực lượng cứu hộ, cứu nạn, lực lượng xung kích có điều kiện thuận lợi hơn để mở rộng địa bàn tiếp cận với các khu dân cư, cụm dân cư ở vùng sâu, vùng xa nhất đã bị đứt liên lạc với chính quyền địa phương trong mấy ngày qua", Chủ tịch UBND xã Trà Leng Châu Minh Nghĩa chia sẻ khi nhận được thông tin Trạm thu - phát sóng được lắp đặt.

