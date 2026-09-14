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Xã hội

Mưa lũ gây ngập lụt, chia cắt nhiều khu vực ở Quảng Trị

Mưa lớn kéo dài làm nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Trị bị ngập lụt nghiêm trọng, gây thiệt hại tài sản của người dân.

Hạo Nhiên

Trước diễn biến phức của mưa lũ, tỉnh Quảng Trị đang tập trung lực lượng, phương tiện triển khai các phương án ứng phó, sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng và hạn chế thiệt hại.

Được biết, đến 6h ngày 14/9, mực nước trên một số sông đã đạt đỉnh và đang xuống chậm; riêng sông Gianh vẫn tiếp tục lên. Đáng chú ý, sông Thạch Hãn tại trạm Thạch Hãn đạt đỉnh 6,31m, cao hơn 0,31m so với báo động 3; sông Kiến Giang tại trạm Lệ Thủy đạt đỉnh 1,39m, cao hơn 0,19m so với báo động 1. Một số sông khác như Ô Lâu, Bến Hải, Hiếu cũng vượt mức báo động 1.

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Nhiều ngôi nhà bị ngập sâu trong biển nước.

Mưa lũ gây ngập, chia cắt nhiều tuyến giao thông, nhất là tại khu vực miền núi phía Tây. Trên Quốc lộ 9B, Quốc lộ 15D và một số tuyến đường tỉnh xuất hiện nhiều điểm ngập tại cầu, ngầm tràn và các đoạn đường thấp trũng. Một số vị trí nước sâu, chảy xiết khiến người và phương tiện không thể qua lại. Cầu tràn Ba Lòng trên đường tỉnh 588A ngập trên 5m, cầu tràn Đakrông trên Quốc lộ 15D ngập khoảng 1m.

Trong khi đó, đoạn từ Km10 Quốc lộ 15D đi cửa khẩu quốc tế La Lay bị sạt lở khoảng 40m3, người và phương tiện chưa thể qua lại. Một số điểm sạt lở khác xuất hiện tại Đakrông, Trường Sơn và tuyến đường liên xã Trằm - Hướng Phùng.

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Nhiều khu vực ở xã Lao Bảo bị ngập lụt cục bộ.

Tại nhiều khu vực miền núi, nước lũ dâng cao gây chia cắt cục bộ. Riêng khu vực Phú Nhiêu, Tiến Nhất thuộc xã Kim Phú, một số cầu tràn ngập khoảng 2m, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Các địa phương đang tổ chức kiểm soát, cảnh báo tại những vị trí nguy hiểm, hạn chế người và phương tiện qua lại.

Theo thống kê bước đầu, tại xã Lao Bảo có 312 nhà với 1.090 người bị ngập; phường Quảng Trị có 105 nhà với 404 người; xã Ba Lòng có 126 nhà với 437 người; xã Nam Hải Lăng có 48 nhà bị ngập. Nhiều tuyến đường nội xã, đường vào khu dân cư bị ngập, gây khó khăn cho việc đi lại và tiếp cận hỗ trợ người dân.

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Một số tuyến đường ở xã Hướng Phùng bị sạt lở nghiêm trọng, gây chia cắt giao thông.

Ngoài ra, mưa lũ đã gây thiệt hại khoảng 344,5ha lúa; hơn 12,5ha cây trồng tại xã Hiếu Giang. Hơn 7.000ha diện tích nuôi trồng thủy sản chưa thu hoạch cũng đang đứng trước nguy cơ thiệt hại.

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 13/9, tại khu vực cầu đường sắt Mỹ Chánh thuộc tuyến đường sắt Bắc - Nam, nước lũ trên sông Ô Giang dâng cao, chảy xiết đã cuốn trôi 3 sà lan xuống phía hạ lưu và làm các phương tiện này mắc tại khu vực cầu. Sự cố ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông đường sắt, đường bộ Quốc lộ 1 và tuyến đường thủy nội địa.

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Lực lượng chức năng chốt chặn ở những khu vực nguy hiểm.

Nhận được thông tin, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị đã kiểm tra hiện trường, chỉ đạo các cơ quan chức năng đánh giá tình hình, bảo đảm an toàn giao thông và chuẩn bị lực lượng, phương tiện xử lý, trục vớt sà lan, bảo vệ khu vực. Đồng thời đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị chuyên môn kiểm tra, hướng dẫn và hỗ trợ phương án xử lý.

Nhằm chủ động ứng phó với mưa lũ, tỉnh Quảng Trị đang tập trung theo dõi sát diễn biến thời tiết, mực nước trên các sông, đồng thời cảnh báo nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất đến chính quyền và người dân. Ngành chức năng cũng yêu cầu các địa phương đẩy nhanh thu hoạch lúa hè thu còn lại nhằm hạn chế thiệt hại do mưa lũ.

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Lực lượng Công an tiến hành khắc phục sự cố 03 xà lan mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh.

Lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai, dân quân, công an và các lực lượng tại cơ sở được huy động kiểm tra các tuyến đường, cầu, ngầm tràn; tổ chức cảnh báo, rào chắn, phân luồng, kiểm soát người và phương tiện tại các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết.

Tính đến sáng 14/9, toàn tỉnh Quảng Trị đã tổ chức sơ tán 663 hộ với 2.506 người đến nơi an toàn. Việc sơ tán được thực hiện tại những khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở và chia cắt, nhằm hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng người dân...

Xem thêm video mưa lũ ở TP Huế năm 2025.
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Theo đó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và Đồn Biên phòng A Vao triển khai lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng hỗ trợ di dời 143 hộ dân, với 460 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm, đưa đến nơi tránh trú an toàn.

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