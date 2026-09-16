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[GALLERY]: Hiện trường vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Xã hội

[GALLERY]: Hiện trường vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Sau vụ cháy tại ngôi nhà số 2B, ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ, Hà Nội, 5 nạn nhân được phát hiện đã tử vong.

Thiên Tuấn
Theo Công an Hà Nội, khoảng 2h06' ngày 16/9, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại ngôi nhà số 2B, ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ. Ngay sau khi nhận tin, cảnh sát khẩn trương đến hiện trường.
Theo Công an Hà Nội, khoảng 2h06' ngày 16/9, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại ngôi nhà số 2B, ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ. Ngay sau khi nhận tin, cảnh sát khẩn trương đến hiện trường.
Khu vực xảy cháy là ngôi nhà 4 tầng, diện tích khoảng 60m2 mỗi tầng. Khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng xác định 4 người đã thoát nạn ra ngoài, còn nhiều người mắc kẹt bên trong.
Khu vực xảy cháy là ngôi nhà 4 tầng, diện tích khoảng 60m2 mỗi tầng. Khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng xác định 4 người đã thoát nạn ra ngoài, còn nhiều người mắc kẹt bên trong.
Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng cảnh sát phát hiện 5 nạn nhân đã tử vong.
Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng cảnh sát phát hiện 5 nạn nhân đã tử vong.
Lãnh đạo TP. Hà Nội nhanh chóng có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn và điều tra nguyên nhân. ﻿
Lãnh đạo TP. Hà Nội nhanh chóng có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn và điều tra nguyên nhân.
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Sáng 16/9, theo ghi nhận của Báo Tri thức và Cuộc sống, lực lượng chức năng vẫn phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy. Nhiều đồ đạc trong ngôi nhà được vận chuyển ra bên ngoài, sau đó di chuyển đến nơi khác.
Sáng 16/9, theo ghi nhận của Báo Tri thức và Cuộc sống, lực lượng chức năng vẫn phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy. Nhiều đồ đạc trong ngôi nhà được vận chuyển ra bên ngoài, sau đó di chuyển đến nơi khác.
Một người dân sinh sống tại địa chỉ 264/2 Thụy Khuê cho biết, vụ việc xảy ra khoảng 1h50 cùng ngày. Thời điểm này, bà nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn. Khi nhìn qua cửa sổ, bà phát hiện ngôi nhà bên cạnh xảy ra cháy nên hô hoán người dân xung quanh và báo lực lượng chức năng.
Một người dân sinh sống tại địa chỉ 264/2 Thụy Khuê cho biết, vụ việc xảy ra khoảng 1h50 cùng ngày. Thời điểm này, bà nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn. Khi nhìn qua cửa sổ, bà phát hiện ngôi nhà bên cạnh xảy ra cháy nên hô hoán người dân xung quanh và báo lực lượng chức năng.
Hiện những người không liên quan không được tiếp cận hiện trường.
Hiện những người không liên quan không được tiếp cận hiện trường.
Cơ quan điều tra đang tích cực làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Cơ quan điều tra đang tích cực làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Video: Ghi nhận hiện trường vụ cháy làm 5 người tử vong.
Thiên Tuấn
#hoả hoạn #hiện trường #đám cháy #cháy nhà #5 người chết #hà nội

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