Hà Nội xảy ra vụ cháy khiến 5 người thiệt mạng, các nạn nhân đều là họ hàng

Sau vụ cháy tại ngôi nhà số 2B, ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ, Hà Nội, 5 nạn nhân được phát hiện đã tử vong. Các nạn nhân đều có quan hệ họ hàng.

Liên quan đến vụ chạy tại số nhà 2B, ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ, ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống sáng 16/9, ngôi nhà xảy ra cháy cao 4 tầng, diện tích khoảng 60 m² mỗi tầng. Hiện trường được lực lượng chức năng phong tỏa để phục vụ công tác điều tra, khám nghiệm. Một số đồ đạc, vật dụng trong ngôi nhà được đưa ra ngoài và vận chuyển đến nơi khác.

Nhiều người dân sinh sống gần khu vực xảy ra hỏa hoạn vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ việc. Một nữ nhân chứng trực tiếp chứng kiến vụ cháy cho biết, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, sức nóng từ đám cháy khiến kính tại tầng 2 và tầng 3 của ngôi nhà bị vỡ, văng ra ngoài.

Hiện trường vụ cháy tại số nhà 2B, ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ sáng ngày 16/9.

Theo nhân chứng, một số người trong ngôi nhà đã tìm cách trèo sang mái của cơ sở kinh doanh bia hơi nằm liền kề để thoát nạn. Sau khi ra ngoài, những người này hô hoán, người dân xung quanh lập tức chạy đến hỗ trợ.

Nghe tiếng tri hô, một số người dân tại khu vực ngõ 2A Văn Cao cố gắng sử dụng bình chữa cháy tại chỗ để khống chế đám cháy nhưng không thành công.

"Sau khi lực lượng cảnh sát PCCC có mặt, lửa được dập rất nhanh. Tôi không ngờ thiệt hại về người lại lớn đến vậy", nữ nhân chứng nói.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo Đảng ủy phường Tây Hồ cho biết thi thể các nạn nhân được đưa về Bệnh viện 354. Theo vị lãnh đạo, 5 nạn nhân tử vong đều có quan hệ họ hàng, trong đó có 2 người vừa từ quê ra Hà Nội thì gặp vụ việc.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Tây Hồ cho biết ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn là nhà dân, không phải cơ sở kinh doanh. Các lực lượng chức năng đang tiếp tục phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Theo ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, lực lượng chức năng vẫn phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo Công an thành phố phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân, khắc phục hậu quả và khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo Công an TP Hà Nội, khoảng 2h06 ngày 16/9, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố nhận tin báo xảy ra cháy tại ngôi nhà số 2B, ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ. Ngay sau khi nhận tin, Công an TP Hà Nội điều động 5 xe chữa cháy cùng gần 40 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 8, 10 và 14, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đến hiện trường. Lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền địa phương, Công an phường Tây Hồ và người dân tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng xác định 4 người đã thoát nạn ra ngoài, trong khi còn nhiều người mắc kẹt bên trong. Đến 2h45, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng cảnh sát phát hiện 5 nạn nhân đã tử vong.