Bắt giam đối tượng ở Gia Lai nhận làm giấy phép lái xe giả

Qua nắm bắt tình hình, Công an phát hiện 1 đối tượng có hành vi làm giấy phép lái xe (GPLX) trên mạng. Kết quả giám định tất cả GPLX đều bị làm giả.

Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam với Nay Nhuôn (SN 1999, trú xã Ia Dreh) liên quan đến việc nhận làm GPLX giả để trục lợi.

Quá trình điều tra ban đầu xác định: Khoảng cuối tháng 3/2026, Nhuôn lên mạng xã hội Facebook liên hệ với 1 trang có hoạt động nhận làm các loại giấy tờ giả, trong đó có GPLX.

Trang Facebook này đã báo giá cho Nhuôn nhận làm GPLX hạng A1 với giá 1,5 triệu đồng/cái. Với thông tin này, Nhuôn nảy ra ý định sẽ lợi dụng để kiếm lời. Đối tượng nói với nhiều người rằng mình có nhận làm GPLX giả với giá 2,5 triệu đồng/cái.

Đối tượng làm GPLX giả trục lợi bị bắt tạm giam. Ảnh: ĐVCC

Từ tháng 3/2026 đến cuối tháng 4/2026, thông qua không gian mạng Nhuôn đã nhận làm GPLX hạng A1 cho 9 người trên địa bàn tỉnh.

Cơ quan Công an đã phát hiện hành vi của Nhuôn và vào cuộc điều tra và thu giữ các GPLX mà Nhuôn giao cho người đã đặt. Kết quả giám định tất cả GPLX mà Nhuôn đặt trên mạng là giả.

Xác định vụ việc có liên quan trực tiếp đến việc lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng nghim trọng đến công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông đường bộ và an ninh trật tự trên địa bàn.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nhuôn về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự.