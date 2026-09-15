Tịch thu xe máy của nam thanh niên ở Gia Lai khi điều khiển thả 2 tay.

Vụ việc xảy ra trên địa bàn xã Lơ Pang, đội CSGT đường bộ số 3 đã phối hợp với Công an xã đã triệu tập chủ tài khoản đồng thời cũng là người điều khiển xe máy.

Ngày 15/9, đội CSGT đường bộ số 3 ( Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) cho biết, đã tịch thu phương tiện đối với trường hợp điều khiển xe máy thả 2 tay và quay video đăng lên mạng xã hội.

Đối tượng N. điều khiển xe buông 2 tay rồi đăng lên mạng xã hội TikTok. Ảnh chụp màn hình video

Trước đó, Đội CSGT đường bộ số 3 phát hiện trên tài khoản TikTok “Sai Gon một mình” đăng tải 1 đoạn video về việc nam thanh niên điều khiển xe máy thả cả 2 tay, quay video đăng lên mạng xã hội.

Xác định vụ việc xảy ra trên địa bàn xã Lơ Pang, Đội CSGT đường bộ số 3 đã phối hợp với Công an xã Lơ Pang xác minh và triệu tập chủ tài khoản đồng thời cũng là người điều khiển xe máy có hành vi trên là N. (SN 2001, trú tại xã Lơ Pang) đến làm việc.

Cơ quan chức năng tạm giữ phương tiện của của đối tượng lái xe thả 2 tay. Ảnh: Mạnh Hùng



Tại cơ quan Công an, N. thừa nhận hành vi của mình. Căn cứ hành vi, mức độ vi phạm của đối tượng, lực lượng CSGT đã quyết định tịch thu phương tiện và xử phạt hành chính 4,4 triệu đồng về hành vi buông thả 2 tay khi điều khiển phương tiện, không có giấy phép lái xe và xe không có gương chiếu hậu bên trái.