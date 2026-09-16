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Sống Khỏe

Ngạt mũi, chảy mũi hơn 10 năm vì xương cá mắc trong mũi

Điều trị viêm mũi xoang nhiều lần không khỏi, nữ bệnh nhân 26 tuổi bất ngờ được phát hiện xương cá nằm trong khối polyp mũi trái.

Thúy Nga

Xương cá nằm trong khối polyp mũi

Nữ bệnh nhân 26 tuổi có tiền sử nhiều đợt ngạt mũi, chảy mũi bên trái tái diễn trong hơn 10 năm. Trong thời gian này, người bệnh đã đi khám và điều trị tại nhiều cơ sở y tế nhưng tình trạng không chấm dứt.

Khoảng một tháng trước khi nhập viện, các triệu chứng ngạt mũi, chảy mũi tăng lên. Người bệnh đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng và được chẩn đoán viêm mũi xoang, polyp mũi trái, có chỉ định phẫu thuật.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ Khoa Tai Mũi Họng phát hiện một khúc xương cá kích thước lớn nằm trong khối polyp. Đây được xác định là nguyên nhân gây tình trạng viêm xoang kéo dài ở bệnh nhân.

Ê-kíp phẫu thuật nhanh chóng lấy toàn bộ dị vật cùng tổn thương, đồng thời bảo tồn tối đa cấu trúc và chức năng mũi xoang. Sau 5 ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhân ổn định, được xuất viện và hẹn tái khám theo chỉ định của bác sĩ.

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Nội soi lấy xương trong polyp mũi của bệnh nhân - Ảnh BVCC

Ngạt mũi, chảy dịch một bên cần được lưu ý

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng cho biết, viêm mũi xoang do dị vật ở người trưởng thành là tình trạng hiếm gặp và có thể dễ bị bỏ qua.

Khi triệu chứng viêm mũi xoang tái diễn, người bệnh thường tập trung điều trị các biểu hiện như ngạt mũi, chảy mũi mà chưa tìm được nguyên nhân gây bệnh.

Trường hợp trên cho thấy tình trạng ngạt mũi, chảy mũi kéo dài hoặc tái diễn, đặc biệt khi chỉ xuất hiện ở một bên, cần được thăm khám để xác định nguyên nhân.

Việc điều trị chỉ dựa trên triệu chứng trong khi nguyên nhân thực sự chưa được phát hiện có thể khiến tình trạng bệnh kéo dài, tái diễn.

Với những trường hợp có chỉ định phẫu thuật, việc đánh giá tổn thương trong quá trình can thiệp cũng có vai trò quan trọng trong phát hiện các nguyên nhân bất thường.

"Người có biểu hiện ngạt mũi, chảy dịch mũi một bên kéo dài hoặc tái diễn nên đi khám chuyên khoa Tai Mũi Họng sớm. Thăm khám và xác định đúng nguyên nhân là cơ sở để lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, hạn chế tình trạng bệnh kéo dài hoặc tái phát", các bác sĩ khuyến cáo.

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#Viêm mũi xoang #Dị vật trong mũi #Polyp mũi #Xương cá trong mũi #Chẩn đoán tai mũi họng

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