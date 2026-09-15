Công an Gia Lai điều tra vụ phóng hỏa đốt ô tô xảy ra tại phường An Nhơn Đông

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đang triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra vụ phóng hỏa đốt ô tô xảy ra lúc rạng sáng.

Thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai, rạng sáng 10/9, trực ban Công an phường An Nhơn Đông nhận được tin báo của quần chúng nhân dân có vụ cháy ô tô tại đường Trường Chinh (thuộc tổ dân phố Cẩm Văn, phường An Nhơn Đông). Xe ô tô đậu bên vệ đường mang biển kiểm soát 77A-146.xx đã bị cháy rụi.

Vào cuộc tiến hành điều tra, xác minh hiện trường Công an xác định, phương tiện này thuộc sở hữu của ông P.M.T., SN 2000, trú tổ dân phố Cẩm Văn, phường An Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai.

Hiện trường vụ cháy xe lúc rạng sáng 10/9. Ảnh D.M/GLO

Quá trình điều tra cho thấy, vụ việc có nhiều điểm nghi vấn. Để làm rõ nguyên nhân vụ việc, Cơ quan CSĐT khẩn trương phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức điều tra, xác minh, truy xét làm rõ đối tượng gây án.

Sau 16h truy xét, Công an phường An Nhơn Đông đã xác định L.V.T. (SN 1974, trú tổ dân phố An Ngãi, phường An Nhơn Đông) là đối tượng nghi vấn gây ra vụ cháy nên vận động đối tượng ra trình diện.

Tại cơ quan Công an, đối tượng T. khai nhận, bản thân đã thực hiện hành vi đốt xe do xuất phát từ mâu thuẫn trong buôn bán máy móc với chủ phương tiện.

Lúc 0h20 ngày 10/9, lợi dụng lúc vắng người, ông T. đã dùng xăng đốt chiếc ô tô khi đang đậu bên vệ đường, khiến ô tô bị thiêu rụi hoàn toàn. Thiệt hại ước tính hơn 600 triệu đồng.