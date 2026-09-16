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Xã hội

Cháy nhà trong đêm khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Cháy nhà 4 tầng tại số 2B ngách 264/2 Văn Cao, phường Tây Hồ, Hà Nội trong đêm khiến 5 người tử vong.

Thiên Tuấn

Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 2h06' ngày 16/9, Trung tâm Thông tin chỉ huy (TTTTCH) - Công an TP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại ngôi nhà số 2B ngách 264/2 Văn Cao, phường Tây Hồ.

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Hiện trường vụ cháy. Ảnh: CAHN.

Theo người dân tại hiện trường, trước đó, vào khoảng 1h50' cùng ngày, sau khi phát hiện cháy xảy ra, người dân đã báo động, đồng thời sử dụng phương tiện tại chỗ để chữa cháy ban đầu nhưng không thể khống chế đám cháy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, TTTTCH đã điều động lực lượng và phương tiện gồm 1 xe chỉ huy chữa cháy, 5 xe chữa cháy cùng gần 40 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 8, 10 và khu vực số 14 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an TP Hà Nội) nhanh chóng đến hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương, Công an phường Tây Hồ và nhân dân tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Đồng thời, Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng đã trực tiếp có mặt tại hiện trường cùng Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Đại tá Phạm Trung Hiếu - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - CATP Hà Nội, chỉ huy công tác chữa cháy, CNCH và khắc phục hậu quả vụ cháy.

Khu vực xảy ra cháy được xác định là ngôi nhà 4 tầng, có diện tích khoảng 60m²/tầng. Thời điểm tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng xác định có 4 người đã thoát nạn ra ngoài và còn người mắc kẹt bên trong đám cháy, chỉ huy chữa cháy đã ngay lập tức chỉ đạo triển khai đội hình trinh sát, sử dụng bình thở chuyên dụng tiếp cận các tầng nhà tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, đồng thời tổ chức các mũi tấn công khống chế đám cháy, ngăn không để cháy lan lên các tầng phía trên và các nhà dân liền kề.

Đến khoảng 2h30' cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, lực lượng chức năng đã ngăn chặn không để cháy lan sang khu vực xung quanh.

Đến 2h45', đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phát hiện 5 nạn nhân đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

Hiện, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã chỉ đạo Công an TP Hà Nội phối hợp chặt chẽ các Sở, ngành Thành phố, chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân và khắc phục hậu quả vụ cháy; đồng thời khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết theo quy định pháp luật.

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