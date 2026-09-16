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Hầm chui 75 tỷ ở TP HCM ngập như 'bể bơi' sau trận mưa... 30 phút

Xã hội

Hầm chui 75 tỷ ở TP HCM ngập như 'bể bơi' sau trận mưa... 30 phút

Hầm chui trước bến xe Miền Đông mới (phường Long Bình, TP HCM) bị ngập nước trong cơn mưa kéo dài 30 phút khiến việc lưu thông của người dân rất khó khăn.

Xuân Danh
Chiều 15/9, tại hầm chui trước bến xe Miền Đông mới, một đoạn dài trong hầm chui bị ngập nước khiến giao thông hướng từ TP HCM đi Đồng Nai gặp nhiều khó khăn.
Chiều 15/9, tại hầm chui trước bến xe Miền Đông mới, một đoạn dài trong hầm chui bị ngập nước khiến giao thông hướng từ TP HCM đi Đồng Nai gặp nhiều khó khăn.
Nguyên nhân gây ngập hiện vẫn chưa rõ, nhưng tại khu vực nói trên có trận mưa kéo dài khoảng 30 phút.
Nguyên nhân gây ngập hiện vẫn chưa rõ, nhưng tại khu vực nói trên có trận mưa kéo dài khoảng 30 phút.
Ghi nhận, khu vực ngập nằm ở phía cuối hầm chui theo hướng TP HCM đi TP Đồng Nai, nước ngập từ 30-50cm và kéo dài gần 100m. Tại miệng cống, nước có dấu hiệu trào ngược trở lên gây ngập sâu thêm, khiến nhiều phương tiện bị chết máy.
Ghi nhận, khu vực ngập nằm ở phía cuối hầm chui theo hướng TP HCM đi TP Đồng Nai, nước ngập từ 30-50cm và kéo dài gần 100m. Tại miệng cống, nước có dấu hiệu trào ngược trở lên gây ngập sâu thêm, khiến nhiều phương tiện bị chết máy.
Một số phương tiện bị chết máy. Trong khi đó, một số người không dám lưu thông qua, phải quay đầu chạy ngược chiều ngay trong hầm chui.
Một số phương tiện bị chết máy. Trong khi đó, một số người không dám lưu thông qua, phải quay đầu chạy ngược chiều ngay trong hầm chui.
Nước ngập nên có thời điểm hầm chui vắng phương tiện lưu thông
Nước ngập nên có thời điểm hầm chui vắng phương tiện lưu thông
Đây không phải là lần đầu hầm chui này bị ngập. Trước đó, hầm chui này đã từng nhiều lần bị ngập khi có mưa lớn. Trong ảnh là hầm chui bị ngập ở những trận mưa trước đây.
Đây không phải là lần đầu hầm chui này bị ngập. Trước đó, hầm chui này đã từng nhiều lần bị ngập khi có mưa lớn. Trong ảnh là hầm chui bị ngập ở những trận mưa trước đây.
Lý giải nguyên nhân hầm bị ngập nước ở những lần trước đây, chủ đầu tư cho biết do máy máy bơm tự động của công trình bị hỏng, không thể bơm thoát nước nên hầm bị ngập.
Lý giải nguyên nhân hầm bị ngập nước ở những lần trước đây, chủ đầu tư cho biết do máy máy bơm tự động của công trình bị hỏng, không thể bơm thoát nước nên hầm bị ngập.
Hầm chui trước bến xe Miền Đông mới nằm trong dự án xây dựng cầu vượt, hầm chui trên xa lộ Hà Nội với tổng vốn đầu tư 437 tỷ đồng.
Hầm chui trước bến xe Miền Đông mới nằm trong dự án xây dựng cầu vượt, hầm chui trên xa lộ Hà Nội với tổng vốn đầu tư 437 tỷ đồng.
Dự án được thực hiện từ năm 2018, riêng hạng mục hầm chui được khởi công vào tháng 3/2020, thuộc gói thầu XL3 (xây lắp đường chui nhánh phải) với tổng vốn là 75 tỷ đồng.
Dự án được thực hiện từ năm 2018, riêng hạng mục hầm chui được khởi công vào tháng 3/2020, thuộc gói thầu XL3 (xây lắp đường chui nhánh phải) với tổng vốn là 75 tỷ đồng.
Hầm chui dài 670m, nằm bên phải quốc lộ 1 hướng từ TP HCM đi Đồng Nai. Công trình được đưa vào sử dụng vào cuối tháng 1/2023. Trong ảnh là hầm chui bị ngập những năm trước.
Hầm chui dài 670m, nằm bên phải quốc lộ 1 hướng từ TP HCM đi Đồng Nai. Công trình được đưa vào sử dụng vào cuối tháng 1/2023. Trong ảnh là hầm chui bị ngập những năm trước.
Xuân Danh
#Hầm chui #ngập

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