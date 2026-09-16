Hưng Yên khởi tố 6 đối tượng liên quan mua bán hai nữ nhân viên karaoke

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố 6 bị can về tội “Mua bán người” và “Mua bán người dưới 16 tuổi” liên quan đến hai nữ nhân viên quán karaoke.

Điều tra ban đầu, Nguyễn Văn Thích (SN 1994, trú tại thôn Lãng Xuyên, xã Gia Lộc, TP Hải Phòng) quen biết Đặng Văn Toàn, (SN 2007, trú tại Vĩnh Bảo, Hải Phòng) thông qua hội nhóm “Nhân viên Karaoke” trên mạng xã hội Facebook.

Thích làm nghề chăn dắt nhân viên nữ làm rót bia bấm bài tại các quán karaoke tại khu vực xã Gia Lộc và các xã lân cận tại Hải Phòng. Quá trình làm, Thích cần tìm nhân viên nữ nên đã nói với Toàn tìm hộ và được Toàn đồng ý. Thích thỏa thuận sẽ trả tiền công cho Toàn từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng một nhân viên nếu Toàn tìm được nhân viên cho Thích.

Một trong số các đối tượng trong vụ án.

Để có nguồn nhân viên cho Thích, Toàn thường xuyên lên các hội nhóm trên mạng xã hội như “Tuyển nhân viên Karaoke”, “Nhân viên Karaoke”…đăng thông tin tìm nhân viên nữ phục vụ rót bia, bấm bài tại quán Karaoke.

Cũng thông qua các hội nhóm này, Toàn quen biết với N.T.Y.N (SN 2010, trú tại tỉnh Điện Biên) và cháu P.T.K.N (SN 2011, trú tại thành phố Quảng Ninh). Khi đó, K.N đang làm nhân viên quán karaoke tại huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh cũ, còn Y.N đang làm nhân viên cho Nguyễn Duy Hà (SN 1990, phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên) và Nguyễn Đức Hiền (SN 2002 ở thôn Đại Chu, xã Yên Phong, Bắc Ninh). Bản thân Hà và Hiền làm nghề chăn dắt nhân viên nữ để làm rót bia bấm bài tại các quán karaoke tại tỉnh Thái Nguyên.

Toàn và Thích thống nhất rủ N.T.Y.N và cháu P.T.K.N về làm cho Thích ở Hải Phòng và được cả hai đồng ý. Sau đó Toàn, Thích đón cả hai về làm nhân viên Karaoke ở Hải Phòng. Khi đón N.T.K.N, Thích và Toàn phải trả cho Nguyễn Duy Hà và Nguyễn Đức Hiền số tiền 20.500.000 đồng.

Sau khi làm cho Thích và Toàn khoảng một tháng, N.T.Y.N và cháu P.T.K.N cảm thấy chán nên muốn đổi chỗ làm, Thích và Toàn đồng ý và bán cả hai cho Đinh Hoài Nam (SN 2001, xã Văn Miếu, tỉnh Phú Thọ) hiện đang làm quản lý nhân viên ở phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình lấy số tiền 28.500.000 đồng.

Sau khi làm với Nam một thời gian, N.T.Y.N và cháu P.T.K.N tiếp tục liên hệ với Nguyễn Duy Thanh (SN 1996, trú tại thôn Lộng Khê 2, xã A Sào, tỉnh Hưng Yên) và nhờ Thanh đón 2 người về làm cho Thanh. Sau đó, Thanh đến chỗ Nam và trả cho Nam số tiền 33.900.000 đồng để đưa N.T.Y.N và cháu P.T.K.N về làm cho mình ở xã A Sào, tỉnh Hưng Yên.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi vi phạm của mình. Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án Mua bán người và Mua bán người dưới 16 tuổi.

Đồng thời, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thích, Đinh Hoài Nam, Nguyễn Duy Thanh, Đặng Văn Toàn về hành vi Mua bán người dưới 16 tuổi. Khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Hà, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Văn Thích, Đặng Văn Toàn, Đinh Hoài Nam về hành vi Mua bán người.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

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