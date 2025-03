Vĩnh Long: HTX Ngọc Chinh trúng thầu “áp đảo” tại Ban QLDA TX Bình Minh

Hợp tác xã dịch vụ công cộng Ngọc Chinh (HTX Ngọc Chinh, địa chỉ: Khóm 2, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) thành lập ngày 24/12/2012, được phê duyệt trên hệ thống mạng đấu thầu ngày 06/07/2016; người đại diện pháp luật là ông Võ Ngọc Chinh.

Theo số liệu thống kê, đến thời điểm ngày 20/3/2025, HTX Ngọc Chinh tham gia 71 gói thầu, trúng 65 gói, trượt 4 gói, 2 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu hơn 259 tỷ đồng (bao gồm cả gói thầu tham gia với tư cách liên danh). Cụ thể: Trúng thầu với vai trò độc lập hơn 237 tỷ đồng; với vai trò liên danh hơn 21,7 tỷ đồng (bao gồm tổng giá trị trúng thầu các thành viên liên danh).

Số liệu về kết quả đấu thầu qua từng năm cũng cho thấy số lượng gói thầu của HTX Ngọc Chinh tăng dần từ năm 2016 đến 2024, đạt đỉnh vào năm 2024 với 17 gói thầu (trúng 15 gói). Từ đầu năm 2025 đến nay, HTX Ngọc Chinh tham gia 3 gói thầu (trúng 2 gói).

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý trong hoạt động đấu thầu của HTX Ngọc Chinh là sự hiện diện nổi bật tại Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thị xã Bình Minh. Trong tổng số 65 gói thầu đã trúng, có khoảng 31 gói thầu đến từ đơn vị này, với tổng giá trị trúng thầu vượt mức 90 tỷ đồng (bao gồm cả gói thầu tham gia với tư cách liên danh), điển hình như:

Gói thầu xây lắp số 1- Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Cầu Miễu Bà 2, xã Thuận An, do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thị xã Bình Minh làm chủ đầu tư; Công ty cổ phần đấu thầu Cửu Long Châu Thành mời thầu. HTX Ngọc Chinh trúng thầu với giá 6,377 tỷ đồng (giá gói thầu 6,628 tỷ đồng).

Gói số 1: Thi công xây dựng các hạng mục công trình (trừ hạng mục đường dây trung thế và trạm biến áp, hệ thống chiếu sáng) thuộc dự án Điểm trung chuyển rác thị xã Bình Minh, Hạng mục: Đường vào, do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thị xã Bình Minh làm chủ đầu tư; Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Covico mời thầu. HTX Ngọc Chinh là nhà thầu duy nhất dự thầu và trúng thầu với giá 3,481 tỷ đồng (giá gói thầu 3,645 tỷ đồng).

Gói số 1: Thi công xây dựng các hạng mục công trình (bao gồm chi phí di dời đường dây điện) thuộc dự án Đường cặp bờ phải kênh Ông Ó (đoạn từ điểm phụ Trường Mầm non Hoa Lan đến ranh huyện Bình Tân), xã Thuận An, do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thị xã Bình Minh làm chủ đầu tư; Công ty TNHH một thành viên tư vấn đầu tư xây dựng Phát Lộc mời thầu. HTX Ngọc Chinh trúng thầu với giá 10,798 tỷ đồng (giá gói thầu 10,908 tỷ đồng).

Một phần quyết định số 491/QĐ-BQL của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thị xã Bình Minh, phê duyệt cho HTX Ngọc Chinh trúng Gói số 1: Thi công xây dựng các hạng mục công trình (bao gồm chi phí di dời đường dây điện) thuộc dự án Đường cặp bờ phải kênh Ông Ó (đoạn từ điểm phụ Trường Mầm non Hoa Lan đến ranh huyện Bình Tân), xã Thuận An. Nguồn MSC

Gói số 1: Thi công xây dựng công trình thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang Liệt sĩ thị xã Bình Minh, do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thị xã Bình Minh làm chủ đầu tư (mời thầu). HTX Ngọc Chinh được chỉ định trúng thầu với giá 978 triệu đồng (giá gói thầu 996 triệu đồng)…