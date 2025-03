Thủ đoạn công ty BĐS Đô Thị Xanh lừa đảo như thế nào?

Mới đây, tờ Người lao động cho biết, Công an TP HCM cho biết vừa ra quyết định truy nã bị can Bùi Tuấn Hùng (SN 1984) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ông Hùng là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Cổ đông sáng lập Công ty cổ phần phát triển bất động sản Đô Thị Xanh.

Trước đó, tháng 10/2024, Công an TP HCM ra lệnh bắt để tạm giam ông Hùng nhưng ông này không có mặt tại nơi cư trú.

Theo cơ quan Công an, Bùi Tấn Hùng là đồng phạm với Ngô Thanh Uyn trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” mà đơn vị này đã khởi tố vụ án từ cuối tháng 11/2021.

Công an TP HCM đang truy nã Bùi Tuấn Hùng.

Theo VTV, giữa năm 2018, Ngô Thanh Uyn thành lập và sử dụng pháp nhân Công ty Lạc Việt, Công ty Vina Land, cùng với Bùi Tuấn Hùng và nhiều người đặt cọc mua bán đất để lập dự án “ma” tại Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu và TP HCM. Cụ thể, dự án Thành phố xanh, dự án Green Town, dự án Khu đô thị xanh 01 (tên thương mại là Metro City và Fantasy City), dự án Khu dân cư Đông Phú tại huyện Củ Chi; dự án New Star L.A2, dự án Green Villas và dự án Lake View Town tại tỉnh Long An; Dự án 3S City Long Hưng, tại xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Khi không thực hiện được dự án, Uyn sử dụng thủ đoạn buộc khách phải bù thêm tiền đổi đất khác hoặc chuyển phần nợ sang Công ty Cổ phần phát triển bất động sản Đô Thị Xanh.

Các khách hàng kéo lên Công ty Lạc Việt tố cáo lừa đảo trước đó. (Ảnh: Báo Giao thông).

Năm 2020, biết rõ Công ty Cổ phần phát triển bất động sản Đô Thị Xanh cung cấp nhiều hồ sơ giả mạo nhưng Uyn vẫn cố tình lập các thông báo gửi các khách hàng tiếp tục nộp tiền theo tiến độ đối với dự án Fantasy City và Metro City. Khi khách chuyển 119 tỷ đồng tiền mua dự án, Uyn rút tiền mặt để kinh doanh kiếm lời.

Công an xác định bị can Bùi Tuấn Hùng đã có hành vi đứng tên Chủ tịch Hội đồng quản trị, Cổ đông sáng lập Công ty cổ phần phát triển bất động sản Đô Thị Xanh, trực tiếp liên hệ với các chủ đất để mua đất. Với hành vi này, Hùng đã lừa đảo, chiếm đoạt 148 tỷ đồng.

Đến nay, Công an TP HCM đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".