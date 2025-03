Tại sao Mazda CX-5 thế hệ mới sẽ dùng động cơ Skyactiv-Z?

Mazda CX-5 động cơ Skyactiv-Z sẽ tuân thủ các quy định về khí thải Euro 7 tại Châu Âu cũng như LEV 4/Tier 4 tại Hoa Kỳ và sẽ sử dụng ít bộ điều khiển điện tử hơn - ít hơn một nửa số lượng hiện tại và ít phần mềm điều khiển hơn. Tin tức về động cơ Skyactiv-Z của Mazda lần đầu tiên xuất hiện vào tháng 11 năm ngoái, khi Mazda cho biết động cơ sẽ sử dụng phương pháp đốt cháy 'lambda one', ám chỉ sự cân bằng hoàn hảo giữa không khí và nhiên liệu trong quá trình đốt cháy. Mazda sẽ giảm đầu tư vào điện khí hóa từ 2 nghìn tỷ yên (59,2 tỷ RM) xuống còn khoảng 1,5 nghìn tỷ yên (44,4 tỷ RM) thông qua việc tối ưu hóa các khoản đầu tư, chẳng hạn như cho pin. Từ đó, khoản đầu tư cho việc mua pin dự kiến sẽ giảm một nửa so với số tiền ban đầu là 750 tỷ yên (22,2 tỷ RM). Trong khi đó, đối với xe chạy bằng pin điện, Mazda dự kiến sẽ giảm 40% khoản đầu tư vào phát triển BEV và 50% giờ làm việc của nhân công phát triển "so với phát triển thông thường thông qua sự hợp tác và quan hệ đối tác", Mazda cho biết. Mazda đã hợp tác với các nhà sản xuất khác để phát triển công nghệ EV, chẳng hạn như Toyota và Changan , hãng sau này sẽ cho ra mắt Mazda 6e – được gọi là EZ-6 tại Trung Quốc – và sau đó sẽ là một mẫu xe điện do Mazda tự phát triển. Mazda tuyên bố mẫu xe EV này sẽ được sản xuất tại Nhật Bản và dành cho thị trường toàn cầu. Video: Ưu nhược điểm của Mazda CX-5 và Ford Territory.

