Toàn cảnh biệt thự nghỉ dưỡng Bình An tặng Phương Nga

Sau 4 năm đồng hành với vai trò người yêu, Bình An - Phương Nga chính thức về chung nhà vào tháng 10/2022. Ảnh: Kinhtedothi Đáng chú ý, vài ngày trước khi diễn ra tiệc cưới, Bình An khiến dân tình trầm trồ khi khoe tậu một căn biệt thự view hồ, thiết kế riêng từ góc nhỏ đúng với sở thích của Phương Nga. Ảnh: FBNV Bình An cho biết, đây sẽ là ngôi nhà nghỉ dưỡng mà hai vợ chồng tận hưởng sau khi kết hôn. Ảnh: FBNV Biệt thự nghỉ dưỡng của Bình An - Phương Nga sử dụng gam màu trắng – đen chủ đạo, view hồ mang đến cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Ảnh: FBNV Không gian xung quanh nhà thoáng đáng, nhiều hoa và cây xanh. Ảnh: FBNV Nhiều người ví biệt thự của Phương Nga - Bình An tựa như một khu resort thu nhỏ vì quá lung linh và sang trọng. Ảnh: FBNV Nhà sử dụng nhiều cửa kính để lấy ánh sáng tự nhiên. Ảnh: FBNV Phòng ngủ có view hồ thoáng mát. Ảnh: FBNV Trong nhà treo nhiều hình ảnh của Bình An - Phương Nga. Ảnh: FBNV Một góc khác sang trọng bên trong căn nhà của cặp đôi. Ảnh: FBNV Cận cảnh biệt thự đẹp như mơ của diễn viên Mạnh Trường