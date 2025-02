Ai trúng gói thầu xây lắp hơn 147 tỷ ở Trường ĐHSPKT Vĩnh Long?

Cuộc đua của 5 nhà thầu

Ngày 15/2/2025, ông Nguyễn Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long ban hành Quyết định số KQ2400545218_2502151608, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng của gói thầu Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị xây dựng gắn với công trình, thuộc dự án Nhà nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ thuộc Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long.

Theo quyết định phê duyệt, Liên danh Cửu Long -Thịnh Phát Sáng (gồm: Công ty cổ phần Confitech Cửu Long; Công ty cổ phần thiết bị an toàn phòng cháy chữa cháy Thịnh Phát; Công ty TNHH tích hợp mạng viễn thông Tia Sáng) là nhà thầu trúng thầu với giá 147,88 tỷ đồng (giá gói thầu 159,15 tỷ đồng); hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi; loại hợp đồng: Đơn giá cố định; thời gian thực hiện gói thầu: 25 tháng …

Một phần quyết định số KQ2400545218_2502151608, do ông Nguyễn Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long ban hành. Nguồn: MSC

Dự án Nhà nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ thuộc Trường ĐHSPKT Vĩnh Long có tổng mức đầu tư 185 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương và Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Trường.

Hồi tháng 11/2024, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành quyết định số 1898/QĐ-BLĐTBXH phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu Dự án Nhà nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ thuộc Trường ĐHSPKT Vĩnh Long. Giao chủ đầu tư (Trường ĐHSPKT Vĩnh Long) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của pháp luật…

Ngày 06/01/2025, Trường ĐHSPKT Vĩnh Long có quyết định số E2400545218_2501060936, phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị xây dựng gắn với công trình thuộc Dự án Nhà nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ thuộc Trường ĐHSPKT Vĩnh Long.

Sáng ngày 17/01/2025, gói thầu nêu trên được hoàn thành mở thầu. Theo Biên bản mở thầu đã công bố, gói thầu có 5 nhà thầu tham gia dự thầu, gồm:

Liên danh Bắc Nam, tham gia dự thầu với giá 146,698 tỷ đồng; Liên danh Cửu Long - Thịnh Phát Sáng, tham gia với giá dự thầu sau giảm giá 147,889 tỷ đồng; Liên danh gói thầu Trường ĐHSPKT Vĩnh Long, tham gia với giá dự thầu sau giảm giá 148,630 tỷ đồng; Liên danh VL-VT-CTXD, tham gia với giá dự thầu sau giảm giá 150,586 tỷ đồng; Liên danh Công ty cổ phần xây dựng và phát triển công trình Hạ Tầng- Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 319 Miền Nam - Công ty cổ phần tập đoàn MBG, tham gia với giá dự thầu 153,568 tỷ đồng.

Kết quả, Liên danh Bắc Nam trượt thầu với lý do: “Nhà thầu không không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật”; Liên danh gói thầu Trường ĐHSPKT Vĩnh Long trượt thầu với lý do: “Nhà thầu xếp hạng 2”; Liên danh VL-VT-CTXD trượt thầu với lý do: “Nhà thầu xếp hạng 3” và Liên danh Công ty cổ phần xây dựng và phát triển công trình Hạ Tầng- Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 319 Miền Nam - Công ty cổ phần tập đoàn MBG, trượt thầu với lý do: “Nhà thầu xếp hạng 4”.

Năng lực Liên danh Cửu Long -Thịnh Phát Sáng

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp – Bộ KH&ĐT, Công ty cổ phần Confitech Cửu Long (địa chỉ: Đường Đinh Tiên Hoàng, phường 8, TP Vĩnh Long) hoạt động ngày 28/2/2014; ông Nguyễn Văn Lộc là người đại diện pháp luật.

Công ty được phê duyệt trên hệ thống mạng đấu thầu ngày 17/01/2017, đến thời điểm hiện tại (ngày 20/2/2025), công ty tham gia khoảng 30 gói thầu, trúng 23 gói. Tổng giá trị trúng thầu hơn 1.296 tỷ đồng (bao gồm cả gói thầu tham gia với tư cách liên danh). Cụ thể, trúng thầu với vai trò độc lập hơn 552 tỷ đồng; với vai trò liên danh hơn 744 tỷ đồng (bao gồm giá trị trúng thầu các thành viên liên danh).

Trong năm 2024, Công ty cổ phần Confitech Cửu Long tham gia và trúng 1/1 gói thầu (trong vai trò liên danh) là Gói số 1: Xây dựng các hạng mục công trình (trừ Hệ thống kỹ thuật M&E; Hệ thống PCCC, chống sét) thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long (giai đoạn 2), do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long làm chủ đầu tư. Liên danh Cửu Long – An Phú Gia trúng thầu với giá 305,615 tỷ đồng; giá dự toán gói thầu 312,468 tỷ đồng (theo quyết định số 55/QĐ-BQLDA ngày 29/3/2024).

Tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long, Công ty cổ phần Confitech Cửu Long được ví là nhà thầu “quen mặt” khi tham gia và trúng thầu tuyệt đối 5/5 gói thầu do đơn vị này mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 555 tỷ đồng (bao gồm cả gói thầu tham gia với tư cách liên danh).

Hồi cuối tháng 12/2023, Công ty cổ phần Confitech Cửu Long cũng được Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài tỉnh Vĩnh Long phê duyệt trúng Gói số 1A: Xây dựng hạ tầng cơ sở cho khu tái định cư (giai đoạn 1: 6,93ha) thuộc dự án Phát triển đô thị và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (trong vai trò liên danh). Cụ thể, Liên danh Cửu Long – Việt Thanh Sơn – Thuận Phát trúng gói thầu nêu trên với giá 116,394 tỷ đồng; giá dự toán gói thầu 119,235 tỷ đồng (theo quyết định số 1127/QĐ-BLQDA ngày 22/12/2023).

Hiện tại, Công ty cổ phần Confitech Cửu Long đang chờ kết quả gói thầu VL2-PW-2.2: Xây dựng đường trục chính đô thị số 1 (đoạn từ điểm cuối của đường kết nối phường 8 - phường 9 đến đường Đinh Tiên Hoàng) thuộc dự án Phát triển đô thị và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài tỉnh Vĩnh Long làm chủ đầu tư. Tại gói thầu, Công ty cổ phần Confitech Cửu Long tham gia với giá dự thầu sau giảm giá 111,311 tỷ đồng; đối thủ là Liên danh CII E&C-Phú Thọ tham gia với giá dự thầu sau giảm giá 113,399 tỷ đồng (giá gói thầu 116,319 tỷ đồng).

Công ty cổ phần thiết bị an toàn phòng cháy chữa cháy Thịnh Phát (địa chỉ: Đường số 4, phường 16, quận Gò Vấp, TP HCM) hoạt động ngày 19/11/2009; người đại diện pháp luật là Nguyễn Lê Bích Thảo.

Công ty được phê duyệt trên hệ thống mạng đấu thầu ngày 20/06/2016, đến thời điểm hiện tại (ngày 20/2/2025), công ty tham gia khoảng 49 gói thầu, trúng 43 gói. Tổng giá trị trúng thầu hơn 715 tỷ đồng (bao gồm cả gói thầu tham gia với tư cách liên danh). Cụ thể, trúng thầu với vai trò độc lập hơn 11 tỷ đồng; với vai trò liên danh hơn 704 tỷ đồng.

Trong năm 2024, công ty tham gia 15 gói thầu, trúng 15 gói (trong vai trò độc lập và liên danh), điển hình như:

Gói thầu chi phí xây dựng và thiết bị (bao gồm chi phí dự phòng xây dựng) thuộc dự án Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các Trường Tiểu học trên địa bàn quận Phú Nhuận, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Phú Nhuận làm chủ đầu tư. Liên danh Công ty Nghi Linh – Thịnh Phát trúng thầu với giá 5,715 tỷ đồng; giá dự toán gói thầu 5,892 tỷ đồng (theo quyết định số 331/QĐ-QLDA-ĐT ngày 27/12/2024).

Gói thầu XL: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo trường Trung học cơ sở Tân Xuân, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn làm chủ đầu tư. Liên danh Tiến Hợp - Thịnh Phát trúng thầu với giá 11,028 tỷ đồng; giá dự toán gói thầu 11,369 tỷ đồng (theo quyết định số 1969/QĐ-QLDA ngày 23/12/2024)…

Tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn, Công ty cổ phần thiết bị an toàn phòng cháy chữa cháy Thịnh Phát cũng là nhà thầu “quen mặt” khi tham gia và trúng thầu tuyệt đối 6/6 gói thầu do đơn vị này mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 166 tỷ đồng (bao gồm cả gói thầu tham gia với tư cách liên danh).

Ngoài ra, Công ty cổ phần thiết bị an toàn phòng cháy chữa cháy Thịnh Phát còn trúng thầu tuyệt đối tại một số đơn vị như: Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh (trúng 5/5 gói thầu, tổng giá trị trúng thầu 453 triệu đồng (trong vai trò độc lập); Ban Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Quận Gò Vấp (trúng 3/3 gói thầu, tổng giá trị trúng thầu 737 triệu đồng (trong vai trò độc lập)…

Công ty TNHH tích hợp mạng viễn thông Tia Sáng (địa chỉ: Tỉnh lộ 10, khu phố 1, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP HCM) hoạt động ngày 27/11/2007; ông Nguyễn Tấn Tri là người đại diện pháp luật.

Công ty được phê duyệt trên hệ thống mạng đấu thầu ngày 14/10/2014, đến thời điểm hiện tại (ngày 20/2/2025), công ty tham gia khoảng 229 gói thầu, trúng 192 gói. Tổng giá trị trúng thầu hơn 822 tỷ đồng (bao gồm cả gói thầu tham gia với tư cách liên danh). Cụ thể, trúng thầu với vai trò độc lập hơn 151 tỷ đồng; với vai trò liên danh hơn 670 tỷ đồng.

Trong năm 2024, công ty tham gia 29 gói thầu, trúng 23 gói (trong vai trò độc lập và liên danh), điển hình như:

Gói thầu Xây dựng nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ thuộc dự án Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế Quảng Ngãi - Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành thuộc Tổng cục Thuế làm chủ đầu tư. Duy nhất Liên danh chi cục thuế Quảng Ngãi (Công ty TNHH tích hợp mạng viễn thông Tia Sáng là thành viên liên danh) dự thầu và trúng thầu với giá 52,961 tỷ đồng; giá dự toán gói thầu 53,258 tỷ đồng (theo quyết định số KQ2400540279_2412281827 ngày 28/12/2024).

Gói thầu Xây dựng cải tạo, mở rộng nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ thuộc dự án Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc Chi cục Thuế quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành thuộc Tổng cục Thuế làm chủ đầu tư. Duy nhất Liên danh Tiên Phong Vina - VMRC - Tia Sáng - PNT - Hùng Vương - Hoàng Nam – Vinatech Việt Nam dự thầu và trúng thầu với giá 65,811 tỷ đồng; giá dự toán gói thầu 66,137 tỷ đồng (theo quyết định số KQ2400555865_2412281814 ngày 28/12/2024)…

Tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành thuộc Tổng cục Thuế, Công ty TNHH tích hợp mạng viễn thông Tia Sáng là nhà thầu “quen mặt” khi tham gia và trúng thầu tuyệt đối 7/7 gói thầu do đơn vị này mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 448 tỷ đồng (bao gồm cả gói thầu tham gia với tư cách liên danh).

Ngoài ra, Công ty TNHH tích hợp mạng viễn thông Tia Sáng còn trúng thầu thường xuyên tại một số đơn vị như: Cục Thuế TP HCM (trúng 22/20 gói thầu, tổng giá trị trúng thầu 21 triệu đồng (trong vai trò độc lập); Cục Thuế tỉnh Kon Tum (trúng 8/8 gói thầu, tổng giá trị trúng thầu 4,04 tỷ đồng (trong vai trò độc lập); Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk (trúng 7/7 gói thầu, tổng giá trị trúng thầu 9,22 tỷ đồng (trong vai trò độc lập) …