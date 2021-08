“Ông lớn” được giao hỗ trợ nhập khẩu vắc xin Sputnik V làm ăn thế nào?

Theo kết quả kinh doanh quý 2/2021 và 6 tháng đầu năm, Công ty cổ phần y dược phẩm Vimedimex có sự tăng trưởng đáng kể so với cùng kỳ năm 2020.

Để mở rộng khả năng tiếp cận các nguồn cung vắn xin COVID-19 đảm bảo chất lượng, ngày 7/8/2021, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế chủ trì hỗ trợ Công ty cổ phần y dược phẩm Vimedimex (Vimedimex) nhập khẩu vắc xin Sputnik V về Việt Nam.

Theo đó, Vimedimex trở thành đối tác chiến lược của Group 42 và Công ty Royal Strategics Partners tại UAE để nhập khẩu, phân phối vắc xin COVID-19 tại Việt Nam.

Vimedimex được thành lập năm 1984, là Công ty xuất nhập khẩu Y tế đầu tiên tại Việt Nam, được cổ phần hóa năm 2006, đổi tên thành Công ty cổ phần y dược phẩm Vimedimex và trở thành mô hình tập đoàn năm 2010.

Vimedimex đã ký thành công hợp đồng mua 10 triệu liều vắc xin Covid 19 Sputnik V. Ảnh minh họa: Internet

Về kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính quý 2/2021 của Vimedimex cho biết, doanh thu bán hàng hợp nhất của doanh nghiệp đạt hơn 3.960 tỷ đồng, tăng gần 3% so với doanh thu 3.846 tỷ đồng quý 2/2020.

Doanh thu tăng nhẹ so với cùng kỳ nhưng trong quý 2/2021, giá vốn bán hàng của Vimedimex tăng mạnh hơn so với quý 2/2020, kết quả Vimedimex ghi nhận lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ chỉ đạt gần 340 tỷ đồng, giảm mạnh so với lợi nhuận gần 361 tỷ đồng của quý 2/2020.

Trong quý 2/2021, Vimedimex ghi nhận chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh lên lần lượt là 45 và 38 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí bán hàng giảm từ hơn 300 tỷ xuống chỉ còn 249 tỷ đồng nên doanh nghiệp ghi nhận lãi thuần từ hoạt động kinh doanh gần 13 tỷ đồng, tăng nhẹ so với lãi thuần 11,3 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2020.

Cộng với các khoản lợi nhuận khác, Vimedimex lãi trước thuế 13,5 tỷ đồng, tăng nhẹ so với 12,3 tỷ đồng của quý 2/2020. Trừ thuế thu nhập doanh nghiệp, Vimedimex báo lãi 9,7 tỷ đồng trong khi cùng kỳ báo lãi 8,1 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, Vimedimex đạt doanh thu hơn 8.025 tỷ đồng, giảm hơn 400 tỷ so với doanh thu 8.432 tỷ đồng của 6 tháng đầu năm 2020.

6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của Vimedimex đạt hơn 19,2 tỷ đồng, tăng nhẹ so với lợi nhuận gần 18,7 tỷ đồng cùng kỳ năm 2020.

Tính đến ngày 30/6/2021, tổng tài sản của Vimedimex giảm từ hơn 8.305 tỷ đồng đầu năm xuống còn hơn 7.098 tỷ đồng. Trong đó, nợ phải trả của doanh nghiệp cũng giảm từ hơn 7.942 tỷ đồng xuống chỉ còn hơn 6.723 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm hơn 90% với hơn 6.700 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch 9/8, cổ phiếu VMD của Vimedimex giao dịch ở mức 26.400 đồng/cp, tăng 6,88% so với phiên trước đó.

Ngày 4/8/2021, Vimedimex đã chính thức trở thành đối tác chiến lược của Group 42 và Công ty Royal Strategics Partners của các Tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất. Cùng ngày, Công ty Royal Strategics Partners đã đồng ý bán và ký Hợp đồng nhập khẩu với Vimedimex 10 triệu liều vaccine COVID-19 Janssen; 5 triệu liều vắc xin COVID-19 Pfizer; 10 triệu liều vắc xin COVID-19 Sputnik V. Hiện nay, các bên đang hoàn thiện hồ sơ pháp lý để nộp vào Bộ y tế xin cấp phép nhập khẩu và đơn hàng đầu tiên dự kiến về Việt Nam cuối tháng 8/2021, nếu được Bộ y tế phê duyệt, cấp phép nhập khẩu kịp thời.