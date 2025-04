Lộ diện nhà thầu trúng 2 gói sửa chữa đường sắt hơn 35 tỷ

Nhằm nâng cao chất lượng công trình, khắc phục những hư hỏng trong quá trình khai thác, đảm bảo việc duy trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia được thường xuyên, liên tục nhằm đảm bảo an toàn khai thác vận tải đường sắt, tại quyết định số 186/QĐ-CĐSVN ngày 09/05/2024, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam - Trần Thiện Cảnh đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Sửa chữa đường sắt Km1696+000 – Km1697+325, tuyến đường sắt Hà Nội – TP HCM” với tổng mức đầu tư hơn 26,47 tỷ đồng. Nguồn vốn từ Ngân sách nhà nước chi cho hoạt động kinh tế đường sắt.

Theo đó Cục Đường sắt Việt Nam giao cho Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam làm chủ đầu tư, lựa chọn nhà thầu thực hiện có đủ năng lực và không bị vi phạm hoạt động đầu tư xây dựng. Dự án gồm 6 gói thầu trong đó có Gói thầu số 03: Thi công xây dựng được tổ chức đấu thầu rộng rãi.

Đến ngày 27/03/2025, Phó tổng giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam - Trần Anh Tuấn đã ra quyết định KQ2500042917_2503271425 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 03. Theo quyết định ban hành, Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn trúng thầu với giá hơn 23,18 tỷ đồng, tiết kiệm 1,9% so với giá dự toán gói thầu là 23,64 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Được biết đoạn đường sắt từ Km1696+000 – Km1697+325, tuyến đường sắt Hà Nội – TP HCM thuộc địa phận thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Nội dung chính của gói thầu gồm: Giữ nguyên bình diện đoạn tuyến như hiện tại; Bám sát cao độ đỉnh ray hiện tại, độ dốc hiện tại và các điểm khống chế (đường ngang, cống.) để tránh phát sinh khối lượng các công trình liên quan; Tháo dỡ các thanh ray P43, tà vẹt hiện tại bị khuyết tật, hư hỏng thay thế bằng các thanh ray P50, tà vẹt bê tông DUL TNI cóc đàn hồi mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng theo tiêu chuẩn TCCS 04:2022/VNRA; Kết hợp làm lại nền đá lòng đường; cải tạo hệ thống rãnh thoát nước 2 bên đường sắt…

Trước đó, ngày 20/03/2025, Phó tổng giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cũng đã phê duyệt cho Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn trúng Gói thầu số 01: Thi công xây dựng thuộc dự án “Sửa chữa đường ngang Km1721+838, tuyến đường sắt Hà Nội – TP HCM.” với giá 12,429 tỷ đồng, địa điểm thực hiện của gói thầu này tại TP HCM.

Công ty cổ phần Đường sắt Sài Gòn được thành lập dưới hình thức chuyển từ Công ty TNHH MTV do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sở hữu 100% vốn điều lệ sang Công ty cổ phần, cổ phần do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam nắm giữ và chi phối. Doanh nghiệp do ông Lê Đình Hà là người đại diện pháp luật, vốn điều lệ là 20,45 tỷ đồng.

Trong năm 2024, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu hơn 225,45 tỷ đồng, tăng 4% so năm trước, lợi nhuận sau thuế ở mức 3,5 tỷ đồng, tăng 5%, tỷ lệ chi trả cổ tức là 13%. Năm 2025, Công ty cổ phần Đường sắt Sài Gòn lên kế hoạch đạt lợi nhuận sau thuế là 3,68 tỷ đồng, tỷ lệ chi trả cổ tức là 13%.

Theo thống kê, doanh nghiệp đã tham gia 23 gói thầu và trúng 22 gói, 1 gói thầu bị hủy, giá trị trúng thầu hơn 1.229 tỷ đồng, trong đó giá trị tham gia với vai trò liên danh đến 1.1173 tỷ đồng.