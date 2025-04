Thời trang Sắc Nắng và Trịnh Trường Giang: Đối thủ hay đồng minh?

Luân phiên trúng thầu



CTCP Thời trang Sắc Nắng và Công ty TNHH Trịnh Trường Giang thường xuyên tham gia và thay nhau trúng các gói thầu do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng SH mời thầu. Trong đó riêng với CTCP Thời trang Sắc Nắng đã trúng 6/9 gói, còn Công ty TNHH Trịnh Trường Giang trúng 2/5 gói từ đơn vị mời thầu này.

Gần đây nhất, theo hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 24/3/2025, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang Trương Công Thành đã có Quyết định số KQ2500036095_2503211310 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói Mua sắm đồ vải năm 2024 thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang. Gói thầu có giá hơn 6,6 tỷ đồng. Có 6 doanh nghiệp dự thầu gồm: Công ty TNHH Trịnh Trường Giang đưa ra mức giá dự thầu 6,4 tỷ đồng, thấp hơn CTCP Mũ Xanh (6,52 tỷ) và CTCP Thời trang Sắc Nắng (6,51 tỷ) nhưng lại cao hơn so với Tổng Cty May Nhà Bè (5,05 tỷ), Công ty TNHH Đầu tư Thiết kế Vinacons (4,49 tỷ) và Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thịnh Vinh (4,2 tỷ).

Tuy nhiên, Công ty TNHH Trịnh Trường Giang thắng gói thầu này, 5 doanh nghiệp còn lại không trúng thầu do nguyên nhân chủ yếu là không đáp ứng yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật chất liệu vải.

Có 4 danh mục hàng hóa của gói thầu này gồm: 30.000 mét dài vải kate ford giá 3,33 tỷ đồng; 4.000 mét dài vải Calicot giá 232 triệu đồng; 20.000 mét dài vải kaki chéo giá 1,99 tỷ đồng và 16.000 mét dài vải kate giá 848 triệu đồng. Điều đáng nói, nhãn hiệu của các hàng hoá này là Trịnh Trường Giang nhưng hãng sản xuất lại là Sắc Nắng.

Như vậy, trong gói thầu này, CTCP Thời trang Sắc Nắng vừa là nhà thầu chính vừa là nhà sản xuất của nhà thầu Công ty TNHH Trịnh Trường Giang cùng dự thầu. Liệu điều này có dẫn đến tình trạng chủ động sắp xếp kết quả đấu thầu theo lợi ích riêng?

Đối với gói thầu Mua sắm trang phục y tế tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Kiên Giang năm 2024-2026 có giá hơn 6,82 tỷ đồng được phê duyệt ngày 3/2/2025, CTCP Thời trang Sắc Nắng trúng với giá hơn 6,65 tỷ đồng. Còn Công ty TNHH Trịnh Trường Giang không trúng do giá dự thầu cao hơn và Công ty TNHH MTV Mộc Thủy có phiếu kết quả thử nghiệm vải không đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT. Có 59 danh mục hàng hoá đối với gói thầu này với 38.282 bộ đồng phục, quần áo, khăn... Những hàng hoá này có cùng nhãn hiệu và hãng sản xuất Sắc Nắng.

Tại gói thầu May trang phục nhân viên y tế, trang phục bệnh nhân, drap trải giường và đồ vải các loại năm 2024-2025 tại Bệnh viện Quận 6 cũng do bên mời thầu là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng SH có giá hơn 1,19 tỷ đồng. Ngày 18/10/2024, Bệnh viện Quận 6 phê duyệt cho CTCP Thời trang Sắc Nắng trúng với giá hơn 1,13 tỷ đồng, còn Trịnh Trường Giang không đạt do xếp hạng 2.

Tương tự, gói thầu số 01: Mua sắm đồ vải năm 2024 của Bệnh viện Ung bưới Kiên Giang được phê duyệt ngày 4/11/2024 chỉ có 2 doanh nghiệp tham gia là CTCP Thời trang Sắc Nắng và Công ty TNHH Trịnh Trường Giang. Trong đó, CTCP Thời trang Sắc Nắng trúng với giá 168,74 triệu đồng (giá gói thầu 175,99 triệu đồng), còn Trịnh Trường Giang không trúng thầu do xếp hạng 2.

Mới đây (27/3), Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận đã phê duyệt Quyết định KQ2500046890_2503270757 cho Liên danh VSTAR - TTG (Công ty TNHH Trịnh Trường Giang và Công ty CP giặt là công nghiệp Vstar) trúng gói thầu Giặt, thuê đồ vải, đồng phục bệnh nhân, áo choàng, drap giường, khăn và giặt ủi đồ vải tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận với giá 13,641 tỷ đồng (giá gói thầu 13,921 tỷ đồng). Theo Biên bản mở thầu ngày 12/3 do Công ty TNHH tư vấn xây dựng SH (bên mời thầu) và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận (chủ đầu tư) công bố. Gói thầu nêu trên chỉ có duy nhất Liên danh VSTAR - TTG dự thầu và trúng.

“Điểm chung” của Thời trang Sắc Nắng và Trịnh Trường Giang

Công ty TNHH Trịnh Trường Giang dường như khá “non trẻ” khi chỉ mới tham gia 22 gói thầu, trong đó trúng 11 gói, trượt 10 gói, 1 gói đã bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) là hơn 23,373 tỷ đồng.

Còn CTCP Thời trang Sắc Nắng đã có thâm niên khi tham gia 283 gói thầu, trong đó trúng 126 gói, trượt 135 gói, 11 gói chưa có kết quả và 11 gói đã bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) là hơn 268,49 tỷ đồng.

Mặc dù xét về kinh nghiệm tham gia đấu thầu của CTCP Thời trang Sắc Nắng và Công ty TNHH Trịnh Trường Giang khác nhau, song về năng lực vốn thì theo khá sát nhau và cùng có những điểm chung đáng kinh ngạc.

Cụ thể, theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 4 ngày 9/6/2022, Công ty TNHH Trịnh Trường Giang có vốn điều lệ 5 tỷ đồng, trong đó bà Phạm Hà Yến Linh góp 4,9 tỷ (tức 98% vốn), còn bà Trần Thị Tâm góp 100 triệu đồng (chiếm 2% vốn). Người đại diện theo pháp luật đồng thời là Tổng giám đốc là bà Phạm Hà Yến Linh (SN 1981).

Công ty TNHH Trịnh Trường Giang có trụ sở chính tại số 289/3 Nguyễn Tiểu La, Phường 8, Quận 10, TPHCM. Email của Công ty TNHH Trịnh Trường Giang là ketoan1@sacnang.com.

Một phần Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp năm 2022 của Công ty TNHH Trịnh Trường Giang

Còn theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 16 ngày 3/7/2020 của CTCP Thời trang Sắc Nắng, vốn điều lệ là 6 tỷ đồng, Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Trịnh Sĩ Minh (SN 1976).

Công ty Thời trang Sắc Nắng có trụ sở chính tại số 1/6 Ấp 2, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TPHCM. Email là sacnang@sacnang.com.

Một phần Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp năm 2020 của CTCP Thời trang Sắc Nắng

Điều đáng nói, Công ty TNHH Trịnh Trường Giang và CTCP Thời trang Sắc Nắng cùng sử dụng email có đuôi là @sacnang.com.