Loạt địa phương báo cáo gói thầu vụ Cây xanh Công Minh

Cây xanh Công Minh trúng nhiều dự án tại Cà Mau

Ngay sau khi nhận được yêu cầu từ Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an về việc rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu, danh sách cá nhân liên quan đến các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị, Sở Tài chính Cà Mau đã có tổng hợp báo cáo về UBND tỉnh.

Được biết, tổng kinh phí ngân sách tỉnh Cà Mau phân bổ cho các đơn vị cấp tỉnh và hỗ trợ ngân sách huyện thực hiện từ nguồn sự nghiệp năm 2019-2023 là hơn 220 tỷ đồng.

Cụ thể, từ năm 2019 - 2023, trung bình mỗi năm tỉnh phân bổ cho các đơn vị cấp tỉnh và hỗ trợ ngân sách huyện 45 tỷ đồng. Trong đó, TP. Cà Mau được cấp khoảng 60 tỷ; huyện Năm Căn hơn 30 tỷ đồng; huyện Thới Bình khoảng 29 tỷ đồng; huyện Cái Nước hơn 17 tỷ đồng...

Theo báo cáo, tại huyện Thới Bình, năm 2019, 2020 và năm 2022 Công ty TNHH Công Minh Cây Xanh trúng gói thầu duy trì và chăm sóc cây xanh trên địa bàn huyện; năm 2019, Công ty TNHH Cây Xanh Công Minh trúng gói thầu trồng cây xanh khu vực Trung tâm văn hóa huyện.

Tại huyện Trần Văn Thời, Công ty TNHH Công Minh Cây Xanh trúng gói thầu trồng cây xanh đô thị thị trấn Trần Văn Thời – đường Trần Văn Đại (đoạn từ nhà thiếu nhi đến cầu Rạch Ráng), đường 19/5 (đoạn từ Huyện ủy đến Trường THPT), đường số 3A (chợ Nông sản), trang trí hai bên dốc cầu đi bộ và cặp hàng rào Huyện ủy.

Năm 2020, Công ty TNHH Công Minh Cây Xanh trúng gói thầu trồng cây xanh khu vực nghĩa trang liệt sỹ huyện Thới Bình.

Trúng 1 gói thầu tại Quảng Ngãi

Trong diễn biến liên quan, UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã có văn bản gửi Cơ quan ANĐT Bộ Công an về các dự án cây xanh từ năm 2019 đến 2023 và dự án liên quan đến Công ty TNHH Cây xanh Công Minh.

Theo đó, có 7 địa phương, đơn vị triển khai thực hiện 13 dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị, gồm: Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, UBND TP.Quảng Ngãi, UBND huyện Lý Sơn, UBND TX.Đức Phổ, UBND huyện Sơn Tịnh, UBND huyện Mộ Đức và UBND huyện Ba Tơ, với tổng vốn đầu tư hơn 76,5 tỷ đồng.

Được biết, trong số 13 dự án nói trên, liên doanh Công ty TNHH cây xanh Công Minh và Công ty TNHH cây xanh Tây Nam Bộ trúng thầu 1 dự án tại thị xã Đức Phổ.

Theo báo cáo của UBND thị xã Đức Phổ, dự án trồng cây xanh khu vực trung tâm đô thị Đức Phổ và các trường học trên địa bàn thị xã Đức Phổ có tổng kinh phí 13,5 tỷ đồng. Dự án được triển khai từ năm 2020, do Phòng Kinh tế - Hạ tầng (nay là phòng Quản lý đô thị) làm chủ đầu tư.

Bạc Liêu: Cây xanh Công Minh thực hiện gói thầu hơn 12 tỷ



Liên quan đến vụ việc này, UBND tỉnh Bạc Liêu cũng đã có báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị từ năm 2019 – 2023 trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an, qua đó có 1 gói thầu cây xanh hơn 12 tỷ đồng do Công ty TNHH Cây xanh Công Minh thực hiện.

Qua kiểm tra, rà soát, vào năm 2019 tại huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) có 1 dự án cây xanh do Trung tâm dịch vụ đô thị huyện Vĩnh Lợi làm chủ đầu tư, tổng giá trị thực hiện hơn 12,7 tỷ đồng, từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế.

Danh sách nhà thầu tham gia dự thầu và trúng thầu dự án cây xanh tại huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

Theo đó, 4 nhà thầu tham gia đấu thầu dự án: Công ty TNHH Cây xanh Công Minh; Công ty TNHH Thiết kế Thương mại Anh Khoa; Công ty TNHH Cây xanh Tây Nguyên và Công ty TNHH Xây dựng Cầu đường Phước Long. Kết quả, Công ty TNHH Cây xanh Công Minh trúng thầu với giá trị hợp đồng là 12,04 tỷ đồng (giá trị quyết toán là 11,6 tỷ đồng).