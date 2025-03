Loại cá “tốt nhất thế giới”, xưa cho lợn ăn nay quý như vàng

Cá trích là một loại cá biển có kích thước nhỏ, thường chỉ dài khoảng 15cm và nặng khoảng 100g, phân bố rộng rãi trên khắp thế giới. Ảnh: Sea Star Food Tại Việt Nam, cá trích chủ yếu được đánh bắt tại các vùng biển miền Trung. Xưa kia, cá trích không được ưa chuộng, thường cho lợn ăn và từng được gọi "cá của nhà nghèo". Ảnh: Báo Quảng Nam Nhưng ngày nay, cá trích được đánh giá cao nhờ giá trị dinh dưỡng dồi dào. Cá trích được Mỹ đánh giá là có giá trị dinh dưỡng cao, tốt cho sức khỏe. Ảnh: Hải sản xanh Trên chợ mạng, nhiều địa chỉ rao bán cá trích với giá 100.000 đồng/kg. Ảnh: Internet Cá trích nướng được chuẩn bị sẵn, chỉ cần hâm nóng lại là có thể thưởng thức. Trong khi đó, cá tươi được làm sạch và đặt trong túi zip, người dùng rửa sơ qua là có thể bắt đầu chế biến. Ảnh: Internet Mùa đánh bắt cá trích bắt đầu từ tháng 3 kéo dài đến tháng 5. Đây là thời điểm ngư dân các ra khơi và cập bờ với khoang thuyền đầy ắp cá. Ảnh: Nông nghiệp Sau khi cập bến, cá trích được bán cho thương lái và vận chuyển đi các tỉnh thành, hoặc làm khô cá trích, làm mắm. Ảnh: Báo dân tộc Giá trị của cá trích không cao so với nhiều loài cá khác, nhưng mỗi chuyến tàu, bè của ngư dân ra khơi cũng đánh bắt được vài tạ. Ảnh: ĐSPL Với giá bán đầu mùa cao, mỗi tàu, bè vào bờ cũng kiếm được cả chục triệu đồng. Ảnh: Báo Nghệ An Cá trích có thể chế biến thành nhiều món như gỏi cá trích, cá trích nướng than, cá trích rán, cá trích kho tiêu, cá trích nấu canh chua...Ảnh: Internet

Cá trích là một loại cá biển có kích thước nhỏ, thường chỉ dài khoảng 15cm và nặng khoảng 100g, phân bố rộng rãi trên khắp thế giới. Ảnh: Sea Star Food Tại Việt Nam, cá trích chủ yếu được đánh bắt tại các vùng biển miền Trung. Xưa kia, cá trích không được ưa chuộng, thường cho lợn ăn và từng được gọi "cá của nhà nghèo". Ảnh: Báo Quảng Nam Nhưng ngày nay, cá trích được đánh giá cao nhờ giá trị dinh dưỡng dồi dào. Cá trích được Mỹ đánh giá là có giá trị dinh dưỡng cao, tốt cho sức khỏe. Ảnh: Hải sản xanh Trên chợ mạng, nhiều địa chỉ rao bán cá trích với giá 100.000 đồng/kg. Ảnh: Internet Cá trích nướng được chuẩn bị sẵn, chỉ cần hâm nóng lại là có thể thưởng thức. Trong khi đó, cá tươi được làm sạch và đặt trong túi zip, người dùng rửa sơ qua là có thể bắt đầu chế biến. Ảnh: Internet Mùa đánh bắt cá trích bắt đầu từ tháng 3 kéo dài đến tháng 5. Đây là thời điểm ngư dân các ra khơi và cập bờ với khoang thuyền đầy ắp cá. Ảnh: Nông nghiệp Sau khi cập bến, cá trích được bán cho thương lái và vận chuyển đi các tỉnh thành, hoặc làm khô cá trích, làm mắm. Ảnh: Báo dân tộc Giá trị của cá trích không cao so với nhiều loài cá khác, nhưng mỗi chuyến tàu, bè của ngư dân ra khơi cũng đánh bắt được vài tạ. Ảnh: ĐSPL Với giá bán đầu mùa cao, mỗi tàu, bè vào bờ cũng kiếm được cả chục triệu đồng. Ảnh: Báo Nghệ An Cá trích có thể chế biến thành nhiều món như gỏi cá trích , cá trích nướng than, cá trích rán, cá trích kho tiêu, cá trích nấu canh chua...Ảnh: Internet