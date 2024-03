UBND tỉnh Hà Tĩnh mới đây có văn bản gửi các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu các dự án trồng và chăm sóc cây xanh trên địa bàn từ năm 2019 - 2023. Việc này được thực hiện theo yêu cầu của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.



Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh được giao làm đầu mối báo cáo tổng hợp thông tin liên quan và đến nay đã có một số địa phương thực hiện. Cơ quan này đang đốc thúc các địa phương còn lại báo cáo sớm để tổng hợp và trình UBND tỉnh.

Trước đó, ngày 19/2, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an có văn bản gửi đến UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu liên quan đến việc thi công các dự án trồng và chăm sóc cây xanh (gọi tắt là dự án trồng cây xanh) trên địa bàn do Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và các công ty, đơn vị khác có liên quan thực hiện.

Cụ thể, yêu cầu Hà Tĩnh cung cấp các thông tin về tình hình thực hiện dự án trồng cây xanh từ năm 2019 đến nay; quy trình thực hiện và đơn vị thực hiện (từ xin chủ trương, duyệt cấp kinh phí các cấp đến khi ký kết hợp đồng và tổ chức thực hiện, nghiệm thu và thanh quyết toán). Và cung cấp thông tin các nhà thầu trúng thầu thi công, hồ sơ theo dõi dự án, hồ sơ dự án (từ khi xin chủ trương dự án đến khi quyết toán dự án hoàn thành); các đơn vị, cá nhân thuộc UBND tỉnh Hà Tĩnh từ cấp tỉnh đến cấp huyện, thị có liên quan.

Đáng chú ý, danh sách có 10 công ty thi công dự án cây xanh kèm theo công văn của tỉnh Hà Tĩnh, trong đó có Công ty TNHH Cây xanh Tây Nam Bộ cùng 9 công ty khác có trụ sở tại các địa phương như Quảng Trị, Quảng Nam, Hà Tĩnh, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng, Quảng Bình…

Trước khi rà soát, Tây Nam Bộ trúng thầu dự án cây xanh nào? (ảnh minh họa: Internet).

“Vươn tay” trúng lớn, ít cạnh tranh

Trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp giới thiệu, Công ty TNHH Cây xanh Tây Nam Bộ được thành lập ngày 28/12/2015, có địa chỉ trụ sở chính tại số 220 Quốc lộ 91C, ấp Giồng Chùa, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Ngành nghề kinh doanh chính là dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan. Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Văn Hòa.

Những năm qua, Công ty TNHH Cây xanh Tây Nam Bộ được biết đến là nhà thầu "quen mặt" tại các dự án trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Với tỷ lệ giảm thầu "siêu tiết kiệm", Công ty TNHH Cây xanh Tây Nam Bộ tham gia và trúng thầu mà không phải cạnh tranh với các đối thủ khác dự thầu.

Thống kê dữ liệu hệ thống đấu thầu cho thấy, Công ty TNHH Cây xanh Tây Nam Bộ đã tham gia dự thầu 92 gói thầu, trong đó trúng 69 gói, trượt 15 gói, 6 chưa có kết quả, 2 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị trúng thầu đạt hơn 254,1 tỷ đồng. Đặc biệt tại Hà Tĩnh, cả trên vai trò độc lập hoặc liên danh, Công ty TNHH Cây xanh Tây Nam Bộ đã trúng thầu 25 gói thầu với giá giảm thầu tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước rất “nhỏ giọt”.

Một quyết định của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Hà phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Cây xanh Tây Nam Bộ trúng thầu.

Đơn cử, tại huyện Thạch Hà, tháng 5/2023, Công ty TNHH Cây xanh Tây Nam Bộ được phê duyệt trúng thầu gói thầu 01.XL: Xây dựng hệ thống cây xanh tuyến đường ĐH.105 đoạn từ cầu Hồng Quang, xã Việt Tiến đến thôn Song Hoành, xã Lưu Vĩnh Sơn thuộc dự án cùng tên có tổng mức đầu tư hơn 6,9 tỷ đồng.

Gói thầu trên do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) huyện Thạch Hà làm chủ đầu tư/bên mời thầu. Theo kết quả mở thầu cho thấy, Công ty TNHH Cây xanh Tây Nam Bộ là nhà thầu duy nhất tham gia dự thầu và trúng thầu với giá 6,036 tỷ đồng (giá gói thầu là 6,044 tỷ đồng).

Tiếp đó, tháng 6/2023, cũng tại Ban QLDA ĐTXD huyện Thạch Hà, Công ty TNHH Tây Nam Bộ vẫn là nhà thầu duy nhất tham gia dự thầu và trúng gói thầu 01.XL: Xây dựng hệ thống cây xanh tuyến đường ĐH.106 đoạn từ đường tránh Quốc lộ 1A tại xã Tân Lâm Hương đến Tỉnh lộ 21. Giá trúng thầu là 7,342 tỷ đồng (gói thầu này có giá là 7,348 tỷ đồng).

Tại thị xã Hồng Lĩnh, từ năm 2020 - 2023, có 2 dự án trồng cây xanh do Công ty TNHH Cây xanh Tây Nam Bộ tiếp tục “một mình một ngựa” thực hiện. Cụ thể, năm 2020, doanh nghiệp này trúng gói thầu trồng cây xanh một số tuyến đường đô thị trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh với giá 4,231 tỷ đồng (giá gói thầu là 4,236 tỷ đồng). Thêm nữa, gói thầu 02.PTV: Trồng cây xanh trên các tuyến đường và tiểu công viên thị xã Hồng Lĩnh theo hồ sơ được duyệt, doanh nghiệp trúng thầu với giá 5,871 tỷ đồng (giá gói thầu là 5,878 tỷ đồng).

Ngoài ra, tại các địa phương khác trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh như huyện Can Lộc, huyện Đức Thọ, huyện Hương Sơn, huyện Hương Khê, huyện Cẩm Xuyên…, Công ty TNHH Cây xanh Tây Nam Bộ cũng đã tham gia dự thầu hầu hết các dự án trồng cây xanh mà các địa phương này mời thầu và đã trúng thầu thực hiện các gói thầu trị giá hàng chục tỷ đồng.

Điển hình, một số gói thầu giá trị lớn mà Công ty TNHH Cây xanh Tây Nam Bộ trúng thầu có thể kể đến như: Gói thầu 01.XL: Xây dựng công viên cây xanh kết hợp quảng trường trung tâm huyện Hương Khê thuộc dự án cùng tên trúng thầu với giá 9,77 tỷ đồng (giá gói thầu là 9,78 tỷ đồng). Gói thầu số 01.TCX: Trồng cây xanh hạ tầng kỹ thuật trên tuyến đường Hồ Chí Minh và tuyến đường Quốc lộ 15, huyện Hương Khê năm 2021 trúng thầu với giá 12,559 tỷ đồng (gói thầu có giá là 12,566 tỷ đồng)...