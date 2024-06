Tận mục giống gà đắt nhất Việt Nam: đi tất, nằm đèn hồng ngoại

Gà Đông Tảo là một giống gà nổi tiếng và quý hiếm của Việt Nam, có nguồn gốc từ huyện Khoái Châu (Hưng Yên). Giống gà này nằm trong danh sách các giống gia cầm quý hiếm của Việt Nam đang được bảo tồn nguồn gen. Ảnh: Facebook Từ xa xưa, gà Đông Tảo thường được dùng làm vật phẩm tiến vua, các bậc quý tộc hoặc dùng làm đồ cúng tế. Ảnh: Tiền phong Trên thị trường, gà Đông Tảo thương phẩm có thời gian nuôi từ 6 - 9 tháng tuổi, giá từ 150 - 180.000 đồng/kg. Gà trên một năm tuổi giá từ 350 - 600.000 đồng/kg, tùy vào hình thức đẹp và đôi chân khủng. Ảnh: Facebook Thậm chí, một chú gà Đông Tảo có hình thức đẹp, đôi chân to, có thể được chào bán với giá 2.000 USD (khoảng 50 triệu đồng). Ảnh: Vietnamnet Đặc trưng của gà Đông Tảo là cặp chân khủng, bộ lông óng, phủ lên lớp da đỏ tía. Ảnh: Tiền phong Gà Đông Tảo trưởng thành nặng trung bình từ 3,5 - 5kg. Ảnh: Facebook Thịt gà Đông Tảo mềm ngọt, không quá dai lại có gân nên được nhiều khách hàng săn đón. Ảnh: Facebook Để nuôi gà Đông Tảo hiệu quả, người nuôi cần chú trọng đến môi trường, chế độ dinh dưỡng và chăm sóc hàng ngày. Ảnh: Tiền phong Do khả năng chịu lạnh kém nên vào mùa đông, một số con gà Đông Tảo được người nuôi “ưu ái” đeo tất chân như người. Ảnh: Tiền phong Trong chuồng nuôi còn lắp hệ thống đèn hồng ngoại để giữ ấm. Ảnh: Tiền phong Do nhu cầu tiêu thụ cao, gà Đông Tảo luôn “cháy hàng” trong mỗi dịp Tết đến. Ảnh: Tiền phong

