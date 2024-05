Trúng nhiều gói thầu “khủng”, Công ty Cây Xanh Công Minh lọt “tầm ngắm”

Nhiều tỉnh được yêu cầu cung cấp hồ sơ



Mới đây, ngày 5/5, UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết cơ quan này đã giao Sở KH-ĐT và một số đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp tài liệu liên quan đến các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị liên quan đến Công ty TNHH Cây xanh Công Minh (trụ sở tại Bình Phước) từ năm 2019 đến hết năm 2023 để cung cấp cho Bộ Công an.

Trước đó 2 ngày (3/5), ông Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã ký văn bản hỏa tốc yêu cầu các sở, ngành liên quan cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị từ năm 2019 đến hết năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Để kịp tiến độ cung cấp cho Bộ Công an theo yêu cầu trước ngày 6/5, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Tài chính làm đầu mối chủ trì phối hợp với các đơn vị và địa phương liên quan thực hiện, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để gửi Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an.

Công ty TNHH Cây xanh Công Minh đang bị Cơ quan Anh ninh tiến hành điều tra?

Không chỉ Đắk Lắk và Lâm Đồng, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an còn có văn bản yêu cầu UBND tỉnh Phú Yên, Quảng Ngãi, Đắk Nông cung cấp các chứng cứ, đồ vật, tài liệu liên quan đến các dự án do Công ty TNHH Cây xanh Công Minh (trụ sở thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) thực hiện.

Theo đó, Cơ quan An ninh đang điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật của Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và các cá nhân, tổ chức liên quan trong quá trình thi công dự án trồng, chăm sóc cây xanh/chỉnh trang đô thị tại các địa phương.

UBND các tỉnh phải rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu về cơ sở pháp lý để UBND tỉnh/thành phố cấp ngân sách Nhà nước và triển khai thực hiện đối với các dự án; Quy trình thực hiện dự án từ khi xin chủ trương, duyệt cấp kinh phí các cấp đến khi lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng và tổ chức thực hiện, nghiệm thu thanh quyết toán;

Ngoài ra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cũng yêu cầu cung cấp toàn bộ hồ sơ về đấu thầu các dự án trồng và chăm sóc cây xanh; Danh sách các đơn vị, cá nhân thuộc UBND tỉnh, huyện liên quan đến việc thực hiện dự án (từ khi duyệt cấp ngân sách đến khi thanh/quyết toán công trình);

Danh sách các nhà thầu tham gia dự thầu, trúng thầu, thi công dự án; Ngân sách Nhà nước cấp cho từng đơn vị/chủ đầu tư thực hiện các dự án; xác minh việc sử dụng nguồn ngân sách này như thế nào, có đúng quy định của pháp luật hay không;

Các hồ sơ liên quan tới tài khoản thanh toán dự án của các chủ đầu tư và tài khoản nhận thanh toán tiền dự án của các nhà thầu (bao gồm các nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công);

Toàn bộ hồ sơ từ khi mời thầu đến khi nghiệm thu, thanh quyết toán (thống kê danh sách dự án, chủ đầu tư, đơn vị trúng thầu, đơn vị thi công, đơn vị nghiệm thu/đơn vị thanh quyết toán/giá trị gói thầu/giá trị đã thanh quyết toán); thống kê từng lần tạm ứng, thanh toán, đơn vị thụ hưởng, số tài khoản thụ hưởng. Hồ sơ thanh tra, kiểm tra đối với các dự án (nếu có).

Tỷ lệ trúng thầu cao “bất thường”

Được biết, Công ty TNHH Cây xanh Công Minh được biết đến là doanh nghiệp tư nhân đầu tiên ở Bình Phước đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Dưới sự điều hành của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Công Minh, doanh nghiệp này có bước lớn mạnh nhanh chóng sau gần 30 năm thành lập.

Khởi đầu là cơ sở kinh doanh cây giống nhỏ tại Đồng Nai, năm 2008, đơn vị này bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực thi công, chăm sóc các công trình cây xanh, cảnh quan đô thị, duy tu, nạo vét, thoát nước…

Theo thông tin trên Cổng thông tin đấu thầu, Công ty Cây xanh Công Minh đã tham gia đấu và trúng nhiều gói thầu bất thường ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Điển hình là công ty này đã tham gia 228 gói thầu, trong đó trúng 172 gói, trượt 37 gói, 14 gói chưa có kết quả và 5 gói đã bị hủy.

Công ty trúng thầu nhiều tỉnh, thành ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với tỷ lệ lớn như: Cà Mau (15), Trà Vinh (14), Kiên Giang (13), Đồng Tháp (11), Bến Tre (11), Cần Thơ (6), Sóc Trăng (4), Bạc Liêu (4), Vĩnh Long (3), An Giang (3)… Kiểm tra các gói thầu tại Trà Vinh có nhiều bất ngờ bởi công ty trúng gói thầu tỷ lệ tiết kiệm rất thấp.

Trong số 07 gói thầu do Công ty TNHH Tư vấn đấu thầu Cửu Long Trà Vinh mời thầu thì Công ty TNHH Công Minh Cây Xanh trúng hết. Cụ thể, tại gói thầu bảo dưỡng cây cổ thụ các tuyến đường nội ô thành phố Trà Vinh năm 2022 do Phòng Quản lý đô thị thành phố Trà Vinh làm chủ đầu tư, và Cửu Long Trà Vinh mời thầu, Công ty TNHH Công Minh Cây Xanh trúng thầu giá hơn 2 tỷ đồng, tiết kiệm ngân sách hơn 20 triệu đồng.

Tại gói thầu chăm sóc cây xanh, cảnh quan trên địa bàn huyện Càng Long mời thầu tháng 5/2022 với giá hơn 8,3 tỷ đồng, Công ty TNHH Công Minh Cây Xanh cũng trúng thầu, tiết kiệm ngân sách hơn 29 triệu đồng.

Tại tỉnh Đắk Nông, doanh nghiệp này trúng 4 gói thầu. Trong đó, 2 gói thầu Công ty TNHH Cây xanh Công Minh liên danh với Công ty TNHH Xây dựng Nghĩa Hà gồm: Gói thầu Vệ sinh đường nội thị và vệ sinh hoa viên; Khơi rãnh thoát nước; Phát quang cắt cỏ, làm cỏ khu vực Hồ Tây và khu vực nội thị trấn; Vận hành hệ thông điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn huyện Đắk Mil năm 2020 - 2021 (giá trị trúng thầu hơn 1,7 tỷ đồng) và Gói thầu Vệ sinh đường nội thị và vệ sinh hoa viên; Khơi rãnh thoát nước; Phát quang cắt cỏ, làm cỏ khu vực Hồ Tây và khu vục nội thị trấn; Vận hành hệ thông điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn huyện Đắk Mil năm 2021 - 2022 (giá trị trúng thầu hơn 2,8 tỷ đồng).

Hai gói thầu doanh nghiệp này trúng thầu độc lập gồm: Xây dựng Công trình hoa viên trung tâm thị trấn Đắk Mâm (khu vực bệnh viện cũ) huyện Krông Nô vào năm 2018 với giá trị gói thầu hơn 8 tỷ đồng. Cũng năm 2018, doanh nghiệp này trúng gói thầu số 3: Thi công xây dựng công trình: Hoa viên cây xanh khu vực cầu vượt bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Nông (Quốc lộ 14 đoạn qua thị xã Gia Nghĩa) với giá trị hơn 6 tỷ đồng.