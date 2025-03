Công ty Confitech Cửu Long: Nhà thầu 'quen mặt' tại Vĩnh Long

Gói thầu số 1: Xây dựng các hạng mục công trình (trừ hệ thống kỹ thuật M&E, hệ thống PCCC, chống sét) thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long (giai đoạn 2). Liên danh Cửu Long – An Phú Gia trúng thầu với giá 305,615 tỷ đồng, so với giá dự toán 312,468 tỷ đồng, tiết kiệm khoảng 6,853 tỷ đồng, tương đương 2,19%. Theo Quyết định số 55/QĐ-BQLDA ngày 29/3/2024.