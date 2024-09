BRVT: Dự án nâng cấp đường Phạm Văn Dinh chậm do vướng mặt bằng

Theo báo cáo số 3074/BC-BQLDA ngày 20/9/2024 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Vũng Tàu gửi Tổ Giám sát (thành lập theo Quyết định số 4015-QĐ/TU ngày 4/9/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu) về việc “Tiến độ triển khai dự án Cải tạo, nâng cấp đường Phạm Văn Dinh, phường Thắng Nhất đến 20/9/2024”, cho thấy:

Công trình Cải tạo, nâng cấp đường Phạm Văn Dinh, phường Thắng Nhất do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Vũng Tàu làm chủ đầu tư. Công trình hiện đang triển khai thi công do liên danh Công ty TNHH Xây dựng Thành Lợi và Công ty TNHH Xây dựng Long Quang thực hiện. Gói thầu xây lắp được khởi công ngày 31/10/2023 và dự kiến hoàn thành vào ngày 31/10/2024.

Công trình có chiều dài 644 m, mặt cắt ngang 23 m. Diện tích đất thu hồi bao gồm: đất giao thông 6.751 m2, đất dân 8.620,7 m2 (khoảng 123 hộ và 4 đơn vị).

Cuối đường Phạm Văn Dinh còn vướng mặt bằng của Đơn vị Trại tạm giam Công an TP. Vũng Tàu hiện chưa bàn giao…

Hiện nay, còn 4 hộ, đơn vị chưa bàn giao mặt bằng, cụ thể: Đơn vị Trại tạm giam Công an TP. Vũng Tàu, hiện đang chờ văn bản của Bộ Công an chấp thuận chủ trương bàn giao diện tích Khu đất Nhà tạm giữ Công an TP. Vũng Tàu do Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quản lý sử dụng, để bàn giao cho UBND TP. Vũng Tàu sử dụng cho mục đích phát triển kinh tế xã hội.

Khu vực nút giao quy hoạch còn vướng 2 hộ dân ở địa chỉ 29K Phạm Văn Dinh và 31 Phạm Văn Dinh chưa bàn giao mặt bằng. (Ảnh chụp ngày 21/9/2024)

Ngoài ra, còn có 3 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng. Dự kiến, ngày 24/9/2024, TP. Vũng Tàu sẽ tiến hành công tác cưỡng chế thu hồi đất đối với 2 hộ dân ở địa chỉ 29K Phạm Văn Dinh và 31 Phạm Văn Dinh. Riêng đối với trường hợp hộ dân ở điểm đầu tuyến đường Phạm Văn Dinh (có địa chỉ 273 Lê Quang Định), do đang có Quyết định tạm dừng khẩn cấp tạm thời của Tòa án nên chưa thực hiện cưỡng chế thu hồi đất.

Trao đổi với phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống, đại diện Công ty TNHH Xây dựng Thành Lợi cho biết:

“Hiện liên danh Thành Lợi - Long Quang đang tích cực triển khai thi công công trình bám sát tiến độ đến ngày 31/10/2024 như trong hợp đồng, trừ các vị trí vướng mặt bằng, theo cam kết tại cuộc họp với chủ đầu tư ngày 20/09/2024. Hiện một số hạng mục được bàn giao mặt bằng, công ty đã thực hiện hoàn thành; đồng thời, đơn vị sẽ tích cực triển khai thi công toàn bộ các hạng mục nút giao quy hoạch theo thiết kế phê duyệt, sau khi TP. Vũng Tàu hoàn thành việc cưỡng chế thu hồi đất”.

Liên quan phản ánh của báo chí và người dân về việc trong thời gian qua công trình thi công chậm và có dấu hiệu không đảm bảo vệ sinh môi trường, ông Quách Thành Long, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Vũng Tàu cho biết, hầu như cả tuyến đều đã bàn giao xong mặt bằng, chỉ còn vướng điểm đầu, điểm cuối và một nút giao quy hoạch, nên tiến độ thi công trong thời gian qua có chậm, đúng như tình trạng thực tế mà báo chí đã phản ánh.

Hiện liên danh Thành Lợi - Long Quang đang tích cực triển khai thi công tại những khu vực đã được bàn giao mặt bằng…

Ngày 20/9/2024, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Vũng Tàu đã tổ chức họp triển khai công tác thi công xây dựng trong phần mặt bằng được bàn giao và sau ngày thực hiện công tác cưỡng chế thu hồi đất (ngày 24/9/2024), với sự tham gia của UBND phường Thắng Nhất, đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát để thống nhất kế hoạch triển khai thi công trong thời gian tiếp theo.

“Ngoài việc một phần là do các hộ dân sinh sống xung quanh khu vực xây dựng công trình xả thải, cộng với các đoạn chưa có mặt bằng, chưa thi công gây khó khăn cho việc đi lại và không đảm bảo vệ sinh môi trường, Các đơn vị đã cam kết không để sự việc như trên lặp lại và sẽ tổ chức thi công đúng theo tiến độ đề ra…”, ông Long nhấn mạnh.