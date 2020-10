Cty Xây dựng điện Hòa Phát gian lận thế nào... bị cấm thầu 3 năm?

UBND tỉnh An Giang vừa có quyết định xử lý vi phạm hoạt động đấu thầu tại Tiểu dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh An Giang giai đoạn 2018 - 2020 - EU tài trợ đối với Công ty TNHH Xây dựng điện Hòa Phát. Theo đó, nhà thầu này bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu trong thời gian 3 năm trên địa bàn tỉnh An Giang kể từ ngày 13/10/2020 và có trách nhiệm đền bù chi phí cho các bên liên quan theo quy định.

Ảnh minh họa.

Theo Sở Công Thương tỉnh An Giang (chủ đầu tư), tháng 8/2020, Công ty TNHH Xây dựng điện Hòa Phát trúng Gói thầu số 15 Thi công xây lắp + thiết bị (huyện Chợ Mới, Phú Tân, Châu Phú, Châu Thành và huyện Tri Tôn, Tịnh Biên (bổ sung)) có giá trúng thầu là 32,512 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trao đổi với Báo Đấu thầu, ông Trần Minh Đức, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang (bên mời thầu) cho biết, sau khi kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 15 được phê duyệt, Chủ đầu tư/Bên mời thầu đã nhận được phản ánh về việc gian lận năng lực của Nhà thầu Xây dựng điện Hòa Phát. Chủ đầu tư cùng Bên mời thầu đã tiến hành xác minh và phát hiện nhà thầu này gian lận hồ sơ dự thầu.

Cụ thể, Nhà thầu Xây dựng điện Hòa Phát đã cung cấp Hợp đồng số 11/2018/HĐ-PTNĐ-PTQĐ ngày 23/5/2015 với Trung tâm Phát triển quỹ nhà đất tỉnh Đồng Tháp thi công Gói thầu số 12 thuộc Dự án thành phần 2 tại xã Tân Mỹ và xã An Mỹ Hưng A, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp để chứng minh năng lực thực hiện Gói thầu số 15. Tuy nhiên, Trung tâm Phát triển quỹ nhà đất tỉnh Đồng Tháp xác nhận là không có hợp đồng này.

Ngày 16/9/2020, Chi cục Thuế khu vực 4 tỉnh Đồng Tháp cũng có công văn phúc đáp công văn của Chủ đầu tư về việc hỗ trợ xác nhận năng lực tài chính của Nhà thầu Xây dựng Điện Hòa Phát được cung cấp trong hồ sơ dự thầu. Trong công văn phúc đáp, Chi cục Thuế khu vực 4 cho biết, Nhà thầu Xây dựng điện Hòa Phát chỉ thực hiện khai thuế giá trị gia tăng đến kỳ tính thuế quý III/2017 (kèm tờ khai quý I, quý II và quý III năm 2017). Bên cạnh đó, tính đến ngày 17/9/2020, nhà thầu này còn nợ tiền thuế và chậm nộp tổng cộng là 1,297 tỷ đồng.

Vì vậy, theo ông Đức, trên cơ sở vi phạm của Nhà thầu Xây dựng điện Hòa Phát, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang kiến nghị lên cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm; đồng thời đề nghị hủy kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 15.

Về hướng xử lý trong trường hợp này, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang đề nghị Chủ đầu tư khẩn trương tổ chức lựa chọn nhà thầu lại theo quy định. Trường hợp hết thời gian thực hiện Dự án và thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch đã duyệt, thì đề nghị Chủ đầu tư khẩn trương điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Được biết, Công ty TNHH Xây dựng điện Hòa Phát thành lập năm 2010, có địa chỉ tại Số 306/MĐ, ấp 2, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình công ích (xây dựng đường dây cao, trung, hạ thế và trạm biến áp dưới 220 kV; thi công lắp đặt đường dây và thiết bị cáp quang); xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình đường sắt và đường bộ… Theo thông tin đăng ký thay đổi ngày 20/4/2017, Công ty có vốn điều lệ 3,6 tỷ đồng với 2 cổ đông là bà Nguyễn Mộng Linh (người đại diện theo pháp luật; nắm giữ 91,6% vốn điều lệ) và bà Phạm Thị Bửu (nắm giữ 8,3% vốn điều lệ).