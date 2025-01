Vĩnh Long: Liên danh An Bình trúng gói thầu xây lắp hơn 194 tỷ

Mới đây, ông Trần Thành Thúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Long vừa ban hành quyết định 289/QĐ-BQLDANN&PTNT, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1: Xây lắp công trình thuộc dự án Kè chống sạt lở bờ sông Cổ Chiên (đoạn từ đầu Cù lao An Bình đến phà An Bình), xã An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Theo quyết định, nhà thầu trúng thầu là Liên danh An Bình (gồm: Công ty cổ phần sản xuất công nghiệp xây lắp 3, Công ty cổ phần kỹ thuật Hoàng Giang, Công ty cổ phần Falcon Việt Nam), giá trúng thầu 194,163 tỷ đồng (giá dự toán gói thầu 197,213 tỷ đồng, tiết kiệm 3,049 tỷ đồng, tương đương 1,54%); loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định; thời gian thực hiện hợp đồng 450 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực…

Quyết định 289/QĐ-BQLDANN&PTNT do ông Trần Thành Thúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Long, ký vừa ban hành. Nguồn: MSC



Trước đó, Dự án được UBND tỉnh Vĩnh Long phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 1672 /QĐ-UBND ngày 26/8/2024. Theo đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Long được giao làm Chủ đầu tư và chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Đến ngày 08/11/2024, Chủ đầu tư có Quyết định số 220/QĐ-BQLDANN&PTNT, phê duyệt E-HSMT gói thầu trên.

Theo Biên bản mở thầu, Gói thầu số 1: Xây lắp công trình thuộc dự án Kè chống sạt lở bờ sông Cổ Chiên (đoạn từ đầu Cù lao An Bình đến phà An Bình), xã An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, hoàn thành mở thầu chiều ngày 28/11/2024 với 2 nhà thầu tham gia dự thầu, gồm:

Liên danh An Bình tham gia dự thầu với giá 194,163 tỷ đồng; Công ty cổ phần xây dựng đê kè và phát triển nông thôn Hải Dương, tham gia dự thầu với giá 196,266 tỷ đồng. Kết quả Liên danh An Bình trúng thầu.

Được biết, Dự án Kè chống sạt lở bờ sông Cổ Chiên (đoạn từ đầu Cù lao An Bình đến phà An Bình), xã An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, có tổng mức đầu tư 256,771 tỷ đồng, nguồn vốn thực hiện dự án: Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ là 201.500 triệu đồng (trong đó, giai đoạn 2016-2020 là 1.500 triệu đồng và giai đoạn 2021- 2025 là 200.000 triệu đồng) và nguồn vốn ngân sách địa phương.

Việc đầu tư xây dựng mới tuyến kè nhằm chống sạt lở bờ sông nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản, ổn định đời sống cho người dân khu vực xã An Bình; kết hợp công trình hạ tầng kỹ thuật bảo vệ sản xuất, bảo vệ vườn cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản, kết hợp phát triển du lịch, tạo điều kiện giúp địa phương nâng chất tiêu chí về thủy lợi và hoàn thành tiêu chí về giao thông trong xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp – Bộ KH&ĐT, Công ty cổ phần sản xuất công nghiệp xây lắp 3 (địa chỉ: Tổ 4, phường Phố Cò, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) hoạt động ngày 24/09/2014; ông Lê Tiến Lực là người đại diện pháp luật.

Công ty được phê duyệt trên hệ thống mạng đấu thầu ngày 29/12/2017, đến thời điển hiện tại (ngày 12/1/2025), công ty tham gia 101 gói thầu, trúng 88 gói, trượt 7 gói, 5 gói chưa có kết quả, 1 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu hơn 10.013 tỷ đồng (bao gồm cả gói thầu tham gia với tư cách liên danh). Cụ thể, trúng thầu với vai trò độc lập hơn 3.069 tỷ đồng; với vai trò liên danh hơn 6.944 tỷ đồng.

Đơn vị tham gia thầu tại nhiều địa phương, trong đó, trúng 5/7 gói thầu tại Vĩnh long, tổng giá trị trúng thầu (bao gồm liên danh) hơn 670 tỷ đồng, điển hình như:

Gói thầu số 1: Xây lắp công trình thuộc dự án Kè chống sạt lở bờ sông Cổ Chiên (đoạn từ đầu Cù lao An Bình đến phà An Bình), xã An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long (đã nêu trên).

Gói thầu số 6: Xây lắp công trình đoạn từ km2+267,05 – km3+609,55 thuộc dự án Đường Võ Văn Kiệt thành phố Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Vĩnh Long làm chủ đầu tư. Gói thầu này chỉ duy nhất Công ty cổ phần sản xuất công nghiệp xây lắp 3 dự và trúng thầu với giá 109,225 tỷ đồng (giá dự toán gói thầu 109,284 tỷ đồng).

Gói số 1: Thi công xây dựng đoạn kè từ km0 đến cuối km0+472 thuộc dự án Kè chống sạt lở bờ sông Cái Vồn Lớn và sông Cái Vồn Nhỏ (đoạn từ giáp với sông Hậu đến cầu Đông Thành), xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thị xã Bình Minh làm chủ đầu tư. Gói thầu này chỉ duy nhất Công ty cổ phần sản xuất công nghiệp xây lắp 3 dự và trúng thầu với giá 77,800 tỷ đồng (giá dự toán gói thầu 77,833tỷ đồng)…

Công ty cổ phần kỹ thuật Hoàng Giang (địa chỉ: Khu tập thể Mai Động, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội), hoạt động ngày 5/11/2007; ông Nguyễn Tôn Quyền là người đại diện pháp luật.

Công ty được phê duyệt trên hệ thống mạng đấu thầu ngày 24/09/2014, đến thời điển hiện tại (ngày 12/1/2025), công ty tham gia 10 gói thầu, trúng 8 gói, trượt 2 gói. Tổng giá trị trúng thầu hơn 544 tỷ đồng (bao gồm cả gói thầu tham gia với tư cách liên danh). Cụ thể, trúng thầu với vai trò độc lập hơn 43 tỷ đồng; với vai trò liên danh hơn 500 tỷ đồng.

Trong tháng 12/2024, công ty được công bố trúng 2 gói thầu (trong vai trò độc lập và liên danh), gồm: Gói thầu số 1: Xây lắp công trình thuộc dự án Kè chống sạt lở bờ sông Cổ Chiên (đoạn từ đầu Cù lao An Bình đến phà An Bình), xã An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long;

Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị (đã bao gồm chi phí an toàn giao thông) thuộc Dự án thành phần số 15: Xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đê tỉnh Long An, do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Long An làm chủ đầu tư; giá trúng thầu hơn 9,7 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 370 ngày.

Công ty cổ phần Falcon Việt Nam (địa chỉ: Thôn Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) hoạt động ngày 09/08/2010; ông Vũ Minh Huy là người đại diện pháp luật.

Công ty được phê duyệt trên hệ thống mạng đấu thầu ngày 12/08/2016, đến thời điển hiện tại (ngày 12/1/2025), công ty tham gia 48 gói thầu, trúng 27 gói, trượt 19 gói, 2 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu hơn 2.769 tỷ đồng (bao gồm cả gói thầu tham gia với tư cách liên danh). Cụ thể, trúng thầu với vai trò độc lập hơn 370 tỷ đồng; với vai trò liên danh hơn 2.399 tỷ đồng.

Đơn vị tham gia thầu tại nhiều địa phương, trong đó, trúng 4/4 gói thầu tại Ban Quản lý dự án 2 tỉnh Sóc Trăng, tổng giá trị trúng thầu (bao gồm liên danh) hơn 242 tỷ đồng; trúng 4/4 gói thầu tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thủy Nguyên, tổng giá trị trúng thầu (bao gồm liên danh) hơn 107 tỷ đồng; trúng 1/2 gói thầu (trong vai trò độc lập) tại Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng khu vực huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, tổng giá trị trúng thầu hơn 5 tỷ đồng…