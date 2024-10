Vĩnh Long: Gói thầu làm đường ĐT 907 hơn 112 tỷ đồng đã có chủ

Trúng gói thầu “khủng”

Mới đây, ông Phan Chí Cường – Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Vĩnh Long ký quyết định 260/QĐ-BQLDAGT, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp số 1: Xây lắp đoạn từ km80+602 - km87+346 và 04 cầu (cầu Cái Bát, cầu Sáu Nhạc, cầu Rạch Ranh và cầu Sông Lưu) thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường tỉnh 907 tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2).

Theo quyết định, nhà thầu trúng thầu: Liên danh Nhân An - Thành Phát - An Phát; Giá trúng thầu: 112,399 tỷ đồng (giá gói thầu: 109,099 tỷ đồng, giá dự toán gói thầu được duyệt sau khi phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT): 113,666 tỷ đồng); Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng; Thời gian thực hiện hợp đồng: 485 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; Nguồn vốn thực hiện: Vốn ngân sách địa phương…

Một phần quyết định 260/QĐ-BQLDAGT của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Vĩnh Long, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp số 1: Xây lắp đoạn từ km80+602 - km87+346 và 04 cầu (cầu Cái Bát, cầu Sáu Nhạc, cầu Rạch Ranh và cầu Sông Lưu) thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường tỉnh 907 tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2). Nguồn: MSC

Trước đó, gói thầu nêu trên hoàn thành mở thầu ngày 03/06/2024, với 2 nhà thầu tham gia dự thầu, gồm: Liên danh Nhân An - Thành Phát - An Phát, dự thầu với giá 112,399 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Công trình Thành Phát, dự thầu với giá 113,603 tỷ đồng. Tuy nhiên, Công ty Cổ phần Công trình Thành Phát bị trượt thầu do xếp hạng 2.

Hồi tháng 3/2024, UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành quyết định

515/QĐ-UBND, phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường tỉnh 907 tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2).

Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long yêu cầu: Sở Giao thông vận tải chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Chủ đầu tư) triển khai lựa chọn nhà thầu đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước và Kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 840/BC-SKHĐT-KT, ngày 12/3/2024.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trong việc tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án nêu trên, đảm bảo đúng quy định.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.

Nhà thầu xếp hạng 2 có năng lực ra sao?

Công ty Cổ phần Công trình Thành Phát (có địa chỉ tại Quốc Lộ, Khu phố 2, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP HCM) được thành lập ngày 01/10/2009; ông Hoàng Ngọc Quảng là người đại diện pháp luật.

Từ tháng 7/2014 đến nay, Công ty đã tham gia 39 gói thầu, trong đó trúng 33 gói, trượt 5 gói, 1 chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu hơn 2.120 tỷ đồng, trong đó với vai trò độc lập hơn 421 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 1.699 tỷ đồng; tỷ lệ chào giá thấp nhất khi tham gia 95,15%; tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so giá dự toán 96,14%.

Công ty Cổ phần Công trình Thành Phát hiện là khách hàng của nhiều đối tác lớn, như: Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bình Chánh; Ban Quản lý Dự án Xây dựng Đại học Quốc gia TP HCM; Ban Quản lý dự án Đường sắt; Khu quản lý giao thông đô thị số 2; Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị TP HCM…