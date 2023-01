Chuyên gia dự báo giá thuê BĐS công nghiệp xu hướng tăng năm 2023

Cụ thể, giá thuê đất khu công nghiệp trung bình cả nước năm 2022 từ 100 - 120 USD/m2/chu kỳ thuê và đang có xu hướng tăng trong năm 2023.

Theo VARS, khu vực miền Bắc giá thuê đất khu công nghiệp năm 2022 trung bình từ 90 - 120 USD/m2/chu kỳ thuê, thấp hơn so với khu vực phía Nam.

Cụ thể tại TP.HCM ghi nhận mức giá thuê đất khu công nghiệp cao nhất cả nước, dao động từ 180 - 300 USD/m2/chu kỳ thuê.

Theo sau đó là Long An có giá thuê từ 125 - 175 USD/m2/chu kỳ thuê, Bình Dương từ 100 - 250 USD/m2/chu kỳ thuê, Đồng Nai từ 100 - 200 USD/m2/chu kỳ thuê.

Ảnh minh họa, nguồn: internet

Hiện cả nước có khoảng 563 khu công nghiệp nằm trong quy hoạch của 61/63 tỉnh, thành phố. Trong đó có 397 khu công nghiệp được thành lập, 292 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động.

Tổng diện tích đất tự nhiên các khu công nghiệp đã đi vào hoạt động trên cả nước theo ghi nhận của VARS khoảng 87.100 ha, trong đó có khoảng 58.700 ha đất công nghiệp.

Các tỉnh, thành phố có số lượng khu công nghiệp nhiều nhất nước hiện nay là Đồng Nai (31 khu công nghiệp), Bình Dương (31 khu công nghiệp), TP.HCM (22 khu công nghiệp), Long An (16 khu công nghiệp), Bắc Ninh (15 khu công nghiệp).

Tỉ lệ lấp đầy các khu công nghiệp trên cả nước hiện nay khoảng 80%, riêng tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam đạt trên 85% tổng diện dích.

Theo báo cáo phân tích của Công ty Chứng khoán SSI cho biết, 4 lý do khiến bất động sản công nghiệp Việt Nam bùng nổ trong năm 2022.

Thứ nhất là nhu cầu hồi phục trong 2022 khi hộ chiếu vaccine có hiệu lực. Thứ hai, nhu cầu thuê vẫn tăng mạnh do dịch chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam. Thứ ba là việc cải thiện cơ sở hạ tầng hỗ trợ kết nối các khu công nghiệp. Và thứ 4 là giá đất khu công nghiệp ở Việt Nam vẫn ở mức thấp so với các nước trong khu vực, thấp hơn từ 20-33% so với Indonesia và Thái Lan, những quốc gia có lợi thế về vốn FDI như Việt Nam.