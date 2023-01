Đường hoa Nguyễn Huệ trước giờ khai mạc

Với chủ đề “TP HCM - Xuân an vui, xuân thịnh vượng”, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão 2023 sẽ tràn ngập muôn sắc hoa xuân cùng diện mạo ấn tượng để ghi dấu mốc 20 năm công trình văn hóa độc đáo đã thành biểu tượng mới của TP HCM vào mỗi dịp Tết Nguyên đán. Đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2023 được chia thành 2 chương, gồm “Xuân An Vui” và “Xuân Thịnh Vượng”. Dài hơn 600 m, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2023 sử dụng nhiều chất liệu thân thiện với môi trường và có thể tái sử dụng như kim loại, xốp, mây, tre, nứa, gạch, vải, dây thun… cùng khoảng 88 loại hoa, 18 loại lá, gần 106.000 chậu, giỏ hoa các loại, hơn 300m2 cỏ. Cũng như năm 2022, cổng chào Đường hoa Tết 2023 không nằm ở vị trí trung tâm mà được dịch chuyển sang một bên để tạo không gian thoáng rộng hơn cho lễ khai mạc. Sáu linh vật ở cổng đường hoa có chiều cao từ 0,8 - 4,5m, được tạo hình bằng xốp, sơn mỹ thuật bề mặt giả gốm. Sáu linh vật ở cổng Đường hoa có chiều cao từ 0,8-4,5 m, được tạo hình bằng xốp, sơn mỹ thuật bề mặt giả gốm. Các linh vật đại diện cho năm Quý Mão tại vị trí cổng chính không chỉ mang nét biểu cảm đáng yêu của mèo, mà còn thể hiện những cử động đặc trưng như liếm tay (chân trước), vươn tay, đẩy bát. Đặc điểm đáng yêu này chắc chắn sẽ thu hút nhiều du khách nhỏ tuổi. Các linh vật ở đường hoa 20 năm trước được trưng bày phía sau cổng chào đường hoa, giống 80% so với nguyên bản năm xưa Các công nhân đang tất bật tăng ca ngày đêm để kịp đảm bảo đúng tiến độ khai mạc vào tối 28 Tết. Nhiều loại hoa được tập kết, các công nhân sắp xếp vào các vị trí theo thiết kế. Đường hoa Nguyễn Huệ sẽ mở cửa chính thức trong 8 ngày, từ 19h ngày 19/1 đến 21h ngày 26/1 (nhằm 28 đến mùng 5 Tết Quý Mão). Người dân, du khách có thể vào tham quan tự do, không hạn chế số lượng người tham quan.

