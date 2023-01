Honda Civic Type R 2023 đang “cháy hàng”, hãng phải tạm ngừng nhận cọc

Sau nửa năm ra mắt ở thị trường Nhật Bản, mẫu xe hatchback hiệu suất cao Honda Civic Type R thế hệ mới đã bị ngừng nhận cọc. Nguyên nhân là bởi các đại lý của Honda tại thị trường Nhật Bản đang bị quá tải với lượng đơn đặt cọc mua Civic Type R 2023. Thậm chí, mẫu xe này "hot" đến mức hãng Honda phải triển khai hệ thống xổ số để quyết định xem khách hàng nào có thể mua Civic Type R mới. Được biết, hãng Honda bắt đầu nhận cọc dành cho Civic Type R 2023 tại thị trường Nhật Bản từ ngày 21/7 năm ngoái. Đến ngày 1/9/2022, xe bắt đầu được bày bán tại thị trường nội địa. Hiện nay, Honda Civic Type R 2023 hiệu suất cao đang được lắp ráp tại nhà máy ở Saitama, Nhật Bản, với sản lượng chỉ 400 chiếc một tháng. Do nhu cầu của khách hàng Nhật Bản quá lớn nên vào hôm 19/12/2022, hãng Honda đã thông báo sẽ ngừng nhận cọc xe Civic Type R 2023 cho đến khi có thông tin mới. Hiện hãng Honda chưa hé lộ doanh số của Civic Type R 2023 ở thị trường Nhật Bản. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của tạp chí Bestcarweb, mẫu xe này nhiều khả năng đã đạt doanh số vượt kỳ vọng của hãng. Theo ghi nhận của tờ Bestcarweb của Nhật Bản, nhiều đại lý đã bán hết số lượng xe Honda Civic Type R 2023 mà họ được hãng phân phối. Ví dụ, một đại lý Honda ở thành phố Tokyo được hãng giao đúng 72 chiếc Honda Civic Type R 2023. Trong khi đó, một đại lý khác cũng ở thủ đô của Nhật Bản tiết lộ kể từ lúc Honda Civic Type R 2023 ra mắt, mỗi tuần đều có khoảng 20 khách hàng đặt cọc mua mẫu xe này. Tại Nhật Bản, hiện có khoảng 2.100 đại lý xe Honda. Nếu mỗi đại lý nhận 10 đơn đặt hàng thì lượng xe Honda Civic Type R 2023 bán ra sẽ đạt hơn 20.000 xe. Con số này phần nào cho thấy sức hút của Honda Civic phiên bản hiệu suất cao. Với sản lượng thấp và nhu cầu của khách hàng cao nên thời gian giao Honda Civic Type R 2023 cho người mua dự kiến sẽ kéo dài đến 2-3 năm. Không chỉ phải "chờ dài cổ" mới được nhận xe, khách hàng đặt mua Honda Civic Type R 2023 tại Nhật Bản còn phải ký cam kết không bán lại hoặc xuất khẩu sang nước ngoài trong thời gian 1 năm đầu. Nếu phá vỡ cam kết, khách hàng sẽ bị cấm giao dịch và làm dịch vụ tại các đại lý Honda trong tương lai.Điểm nhấn hấp dẫn nhất của mẫu xe này nằm ở động cơ xăng VTEC Turbo 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L, kết hợp với hộp số sàn 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Động cơ tạo ra công suất tối đa 330 mã lực và mô-men xoắn cực đại 420 Nm So với thế hệ cũ, xe chỉ mạnh hơn 10 mã lực và 20 Nm trong khi lượng xăng tiêu thụ trung bình giảm 0,3 lít/100 km xuống còn khoảng 8 lít/100 km. Ngoài ra, xe còn sở hữu thiết kế ngoại thất thể thao hơn Honda Civic 2023 tiêu chuẩn. Theo đó, xe được trang bị hốc gió trung tâm rộng hơn, lưới tản nhiệt với mắt lưới tổ ong, khe gió trên nắp ca-pô/sau chắn bùn trước/trên cản sau, chắn bùn rộng hơn, vành 19 inch, lốp Michelin Pilot Sport 4S 265/30R19, bộ khuếch tán gió tích hợp 3 ống xả ở giữa, cánh gió đuôi cỡ lớn sơn màu đen bóng và logo trước/sau cũng như cùm phanh màu đỏ thể thao. Nội thất của Honda Civic Type R 2023 cũng nổi bật với hàng loạt chi tiết màu đỏ như ghế trước, thảm sàn, dây đai an toàn, logo trên vô lăng và chỉ khâu. Thêm vào đó là những trang bị khá đầy đủ như bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch, màn hình thông tin giải trí 9 inch, bộ bàn đạp bằng kim loại, sạc điện thoại thông minh không dây, phanh tay điện tử và tự động giữ phanh tạm thời. Cuối cùng là gói công nghệ an toàn chủ động Honda Sensing, bao gồm phanh giảm thiểu va chạm, ngăn đạp nhầm chân ga khi tiến/lùi Hỗ trợ đánh lái tránh va chạm với người đi bộ, ngăn chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ lái xe khi tắc đường, cảnh báo khi phương tiện phía trước khởi hành, nhận biết biển báo giao thông, thông tin điểm mù, cảm biến đỗ xe và phanh giảm thiểu va chạm trên quãng đường ngắn. Tại thị trường Nhật Bản, Honda Civic Type R 2023 có 5 màu sơn ngoại thất là trắng Championship White, đỏ Flame Red, xanh dương Racing Blue Pearl, đen Crystal Black Pearl và ghi Sonic Grey Pearl. Giá xe Honda Civic phiên bản hiệu suất cao tại thị trường này khởi điểm từ 4.997.300 Yên (khoảng 819 triệu đồng). Trong khi đó, tại Việt Nam, mẫu xe hiệu suất cao này đã được công bố giá lên đến 2,399 tỷ đồng. Xe dự kiến sẽ bắt đầu được giao cho khách hàng Việt Nam vào giữa năm nay. Tuy nhiên, số lượng xe Honda Civic Type R 2023 dành cho thị trường Việt Nam sẽ khá giới hạn. Video: Tay đua hàng đầu Việt Nam đánh giá Honda Civic Type R 2023.

