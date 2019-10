Chủ công ty nước sạch Sông Đà "vô cảm" đang khiến dân HN lao đao là ai?

Những ngày vừa qua, dư luận xôn xao trước việc nước do Công ty CP Đầu tư nước sạch Sông Đà (Viwasupco) cung cấp có mùi khét.

Viwasupco là đơn vị duy nhất cung cấp nước sạch từ nguồn nước mặt sông Đà cho thủ đô Hà Nội với công suất giai đoạn 1 là 300.000 m3/ngày đêm.

Trước đây, Công ty CP đầu tư nước sạch Sông Đà có tên là công ty cổ phần nước sạch Vinaconex.

Công ty CP đầu tư nước sạch Sông Đà (Viwasupco). Ảnh: Infonet. Video: Kỳ tích vỡ đường ống nước sông Đà. Nguồn: VTC.

Theo thông tin trên website viwasupco.com, công ty có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, Người đại diện là ông Nguyễn Văn Tốn - Tổng Giám đốc Công ty.

Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex tiền thân là Ban Chuẩn bị sản xuất Nhà máy nước Vinaconex được thành lập theo Quyết định số 0906 QĐ/VC-TCLĐ ngày 06 tháng 7 năm 2006 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam Vinaconex.

Tháng 3/2009 Tổng Công ty cổ phần Vinaconex đã ra Quyết định số 0182/2009/QĐ-HĐQT ngày 21 tháng 3 năm 2009 về việc thành lập Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Vinaconex

Quyết định số 0661/QĐ-HĐQT ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam về việc: Chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Vinaconex thành Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5400310164 do sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình cấp ngày 17/12/2009; đăng ký lần đầu.

Sau đó, ngày 1/2/2018, công ty đổi tên thành Công ty CP nước sạch Sông Đà.

Theo Lao động, tính đến ngày 31/12/2018, các cổ đông lớn của công ty gồm có: Công ty TNHH MTV Năng lượng GELEX giữ tỉ lệ 60,46% cổ phần, còn lại là Công ty cổ phần Cơ điện lạnh với 35,95% cổ phần.

Thông tin trên trên trang web của doanh nghiệp cho thấy, Công ty TNHH MTV Năng lượng GELEX (GELEX Engery) có vốn điều lệ hiện tại là 2.300 tỷ đồng, do GELEX giữ 100% vốn.

Công ty cũng đầu tư vào lĩnh vực sản xuất và cung cấp nước sạch, một bộ phận quan trọng khác trong nhóm hạ tầng thiết yếu. GELEX Energy hiện đang sở hữu chi phối Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà, đơn vị duy nhất cung cấp nước sạch từ nguồn nước mặt sông Đà cho thủ đô Hà Nội với công suất giai đoạn 1 là 300.000 m3/ ngày đêm.

Trước đó, tháng 12/2017, Công ty Sinh Thái đã mua thành công 8,2 triệu cổ phần để nâng tỷ lệ sở hữu lên quá bán 50,42%. Tuy nhiên, chỉ đúng 1 tuần sau khi nắm tỷ lệ chi phối tại Viwasupco, Công ty Sinh Thái bất ngờ đăng ký thoái toàn bộ 25,21 triệu cổ phần đang sở hữu và bán thành công vào ngày 4/1/2018.

Báo cáo kết quả kinh doanh quí II/2019 của Viwasupco ghi nhận doanh thu bán hàng 154 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Biên lãi gộp hoạt động được cải thiện từ 57% lên 59%.