Cty than Hòn Gai xả thải ra vịnh Hạ Long: Danh tính Giám đốc Bùi Khắc Thất “vô cảm”

(Kiến Thức) - Khi báo chí phản ánh, đề cập đến việc dòng chảy của suối Lại thuộc phường Hà Khánh, TP Hạ Long (Quảng Ninh) bị vàng khè, bốc mùi hôi tanh, chảy từ khu vực khai trường Bắc Bàng Danh của Công ty than Hòn Gai ra môi trường, vị Giám đốc Công ty này lại trả lời vấn đề với thái độ “vô cảm”.

Liên quan đến sự việc dòng suối Lại thuộc phường Hà Khánh, TP Hạ Long (Quảng Ninh) trở nên vàng khè, bốc mùi tanh nồng, chảy từ khu vực khai trường Bắc Bàng Danh của Công ty than Hòn Gai - Tập đoàn Than, Khoáng sản Việt Nam, đổ vào vịnh Hạ Long đang khiến người dân bức xúc, mới đây, ông Bùi Khắc Thất - Giám đốc Công ty than Hòn Gai lại tỏ ra “vô cảm” khi trả lời giới truyền thông.



"Trách nhiệm khi để xảy ra ô nhiễm chính là của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Họ cấp phép cho khai thác thì phải hướng dẫn hoàn nguyên môi trường khi đóng cửa mỏ. Hàng năm bọn anh vẫn phải đóng quỹ môi trường, giờ nhà nước phải bỏ cái tiền đấy ra để bọn anh khắc phục chứ" – báo Tiền Phong dẫn lời ông Thất nói.

Suối Lại trở nên vàng khè. (Nguồn ảnh Tiền Phong).

Vị Giám đốc Công ty than Hòn Gai cũng đồng thời khẳng định: "Vừa rồi Bộ Tài nguyên và Môi trường mới ký quyết định đóng cửa mỏ. Sau khi ký thì mới có kinh phí phục hồi môi trường. Bây giờ anh đang cho anh em đổ 2 lớp bê tông dày 1m để ngăn việc đấy lại. Vì trước đó anh không lấy đâu ra tiền".

Đáng nói là khi truyền thông đề cập đến việc quy trình đóng cửa mỏ, mức độ ảnh hưởng của nước nhiễm sắt cùng kim loại nặng chảy ra suối Lại, nhiều năm ngấm vào đất ảnh hưởng đến môi trường thì vị Giám đốc Công ty than Hòn Gai trả lời rằng: "Đấy là khoa học, mày hỏi thế anh chịu".

Ông Bùi Khắc Thất - Giám đốc Công ty than Hòn Gai. (Ảnh:vinacomin.vn).

Theo tìm hiểu của PV, ông Bùi Khắc Thất được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công ty than Hòn Gai kể từ ngày 15/4/2014. Thời gian giữ chức vụ của ông Bùi Khắc Thất là 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm. Trước khi “leo” lên đến vị trí này, ông Thất từng làm Phó Giám đốc Công ty than Hòn Gai .

Trước đó, ngày 8/10, người dân sống tại phường Hà Khánh đã có đơn phản ánh đến báo chí về việc dòng suối Lại trở nên vàng khè, bốc mùi tanh nồng, chảy từ cửa lò hầm trong khu vực khai trường Bắc Bàng Danh của Công ty than Hòn Gai đổ thẳng vào vịnh Hạ Long.

Mặc dù, cửa lò hầm này đã được xây bít lại, nhưng dòng nước vàng vẫn chảy từ phía sau bức tường theo hai chiếc cống có đường kính rộng chừng 40cm đổ vào khu bể chứa rộng hơn chục m2. Các bể chứa đều nhuốm màu vàng nhếch nhác, cỏ lau mọc phủ kín, phần tường bể đã xuống cấp, sập đổ ngổn ngang.

Liên quan đến sự việc, UBND tỉnh Quảng Ninh ngay sau đó đã giao các ban ngành liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh hiện tượng báo nêu; chỉ đạo triển khai ngay các giải pháp khắc phục, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đảm bảo không để xảy ra hiện tượng ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng đến môi trường Vịnh Hạ Long và đời sống nhân dân khu vực; báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý về UBND tỉnh trước ngày 15/10/2019.