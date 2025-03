Ai đứng sau Cty 579 bị phạt 110 triệu trong lĩnh vực xây dựng?

Mới đây, thông tin trên tờ Công an TP Đà Nẵng/Công an Nhân dân cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579.

Lý do, công ty tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng mới (Giấy phép xây dựng số 22/GPXD-SXD do Sở Xây dựng Quảng Nam cấp ngày 11/12/2022) thuộc dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt TP Hội An (tỉnh Quảng Nam). Hình thức xử phạt chính với số tiền 110.000.000 đồng.

Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt TP Hội An.

Về Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579, tra cứu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy, công ty được thành lập vào tháng 4/2006, có địa chỉ trụ sở tại tầng 12, tòa nhà Vĩnh Trung Plaza, số 255-257 Hùng Vương, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính là xây dựng nhà để ở.

Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579 là ông Đàm Quốc Hưng.

Thông tin về Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579.

Được biết, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579 là chủ đầu tư dự án Nhà máy xử lý rác TP Hội An, với tổng vốn đầu tư khoảng 491 tỷ đồng. Theo kế hoạch, nhà máy khi đưa vào hoạt động dự kiến xử lý được 120 tấn chất thải rắn/ngày đêm.

Dự án được UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất cho thuê đất tại quyết định số 1629 năm 2022 về việc thu hồi đất, giao cho doanh nghiệp thuê đất với diện tích 14.068,5m2 và triển khai dự án từ năm 2020. Tiến độ hoàn thành vào ngày 30/6/2023.

Tuy nhiên, theo báo Phụ nữ TP HCM, dự án Nhà máy xử lý rác TP Hội An liên tục chậm tiến độ . Đến tháng 2/2025, UBND tỉnh Quảng Nam quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Theo quyết định này, tiến độ dự án nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại TP Hội An được điều chỉnh từ tháng 9/2024 đến tháng 12/2025 thực hiện các thủ tục tiếp theo, triển khai hoàn thiện các nội dung đầu tư còn lại, chạy thử và hoàn thành, đưa toàn bộ dự án vào hoạt động.

Trước đó, ở lần điều chỉnh chủ trương đầu tư vào tháng 2/2024, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu dự án này phải chính thức vận hành trong tháng 6/2024, tuy nhiên đến nay vẫn chưa hoàn thiện.