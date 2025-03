Kiên Giang: Ai sẽ thi công gói thầu sửa chữa đường hơn 13 tỷ

Theo thông tin đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; ngày 23/03/2025, Sở Giao thông vận tải tỉnh Kiên Giang, ký Quyết định số KQ2500056618_2503231049 - phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Xây lắp công trình, thuộc Dự toán mua sắm Sửa chữa nền, mặt đường, gia cố lề và hệ thống thoát nước Km121+170 - Km121+730; Km127+000 - Km130+000, Quốc lộ 80.

Tại gói thầu này, Công ty TNHH Ngân Hiệp Phát là đơn vị trúng thầu với giá 12,999 tỷ đồng (giá gói thầu 13,196 tỷ đồng); thời gian thực hiện hợp đồng 100 ngày (kể từ ngày khởi công).

Trước đó, ngày 12/02/2025, Cục Đường bộ Việt Nam đã ban hành Quyết định số: 336/QĐ-CĐBVN, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) Dự toán Mua sắm sửa chữa nền, mặt đường, gia cố lề và hệ thống thoát nước Km121+170 - Km121+730; Km127+000 - Km130+000, Quốc lộ 80.

Gói thầu được phê duyệt E-HSMT tại Quyết định số E2500056618_2502241643 ngày 24/02/2025, đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu cùng ngày, lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, nguồn vốn thực hiện được trích từ vốn ngân sách nhà nước (Sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ).

Gói thầu hoàn thành đóng mở thầu ngày 03/03/2025, theo Biên bản mở thầu đã công bố, ngoài Công ty TNHH Ngân Hiệp Phát dự thầu và trúng, thì còn 2 nhà thầu khác tham dự là Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Việt Bách; Công ty Cổ phần Xây lắp Tinh Khôi.

Tuy nhiên, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Việt Bách trượt thầu do E-HSDT được xếp hạng thứ 02 và Công ty Cổ phần Xây lắp Tinh Khôi trượt thầu do E-HSDT không đạt về năng lực và kinh nghiệm do Bên mời thầu đánh giá E-HSDT không đạt về hợp đồng tương tự, nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp – Bộ KH&ĐT; Công ty TNHH Ngân Hiệp Phát (địa chỉ trụ sở tại phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) thành lập năm 2016; người đại diện pháp luật là Võ Thanh Nguyên.

Theo một vài số liệu mà PV tham khảo được, từ năm 2018 đến nay, Công ty TNHH Ngân Hiệp Phát đã tham gia khoảng 65 gói thầu; trong đó, trúng khoảng 38 gói. Tổng giá trị trúng thầu khoảng 131,391 tỷ đồng (cả trong vai trò độc lập và liên danh).

Trong năm 2024, doanh nghiệp đã trúng 9/11 gói thầu, như:

Gói thầu số 02: Xây lắp công trình, thuộc dự án Sửa chữa mặt đường; cán nâng dốc các cầu, xử lý cong cua trên tuyến ĐT.963; Công ty TNHH Ngân Hiệp Phát được Sở Giao thông vận tải tỉnh Kiên Giang phê duyệt trúng thầu với giá 2,518 tỷ đồng (giá gói thầu 2,527 tỷ đồng), thực hiện trong 30 ngày, từ 26/12/2024.

Gói thầu: Thi công cắt cỏ, phát hoang các tuyến đường huyện và sửa chữa 5 cầu đường Kênh 10 Quang, thuộc dự án Cát cỏ, phát hoang các tuyến đường huyện và sửa chữa cầu tuyến đường Mười Quang năm 2024; Công ty TNHH Ngân Hiệp Phát được Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện An Minh phê duyệt trúng thầu với giá 1,039 tỷ đồng (giá gói thầu 1,056 tỷ đồng), thực hiện trong 30 ngày, từ 26/11/2024...