Biết gì Cty Mai Thành An bị thu hồi hơn 10.000m2 dự án?

Mới đây, UBND TP Hải Phòng ban hành quyết định thu hồi 10.302,7m2 đất tại phường An Đồng, quận An Dương do Công ty TNHH Mai Thành An đang quản lý. Lý do vi phạm luật về đất đai theo quy định tại khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024.

Công ty TNHH Mai Thành An không được bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất và chi phí đầu tư vào đất còn lại.

Thành phố yêu cầu Công ty TNHH Mai Thành An khẩn trương di dời các tài sản trên khu đất tại phường An Đồng, trong vòng 45 ngày kể từ ngày 19/3/2025.

Thông báo thu hồi đất của UBND TP Hải Phòng.

Theo VietnamFinance, trước đó, UBND TP Hải Phòng có quyết định 457/QĐ-UBND ngày 11/4/2012, quyết định số 26/QĐ- UBND ngày 4/1/2013 về việc cho phép Công ty TNHH Mai Thành An thuê đất tại xã An Đồng (nay là phường An Đồng) để thực hiện dự án đầu tư xây dựng, quản lý, kinh doanh, khai thác Chợ An Đồng mới. Ngày 17/10/2022, UBND thành phố tiếp tục gia hạn sử dụng đất 24 tháng đối với doanh nghiệp này để thực hiện dự án trên.

Tuy nhiện hơn 1 năm sau, tại thời điểm cuối tháng 12/2023, Công ty TNHH Mai Thành An thực hiện dọn cỏ tại khu đất này. Gần đây, Mai Thành An có động thái thực hiện đóng cọc , làm móng và xây dựng.

Lô đất tại thời điểm cuối tháng 12/2023. (Ảnh: VietnamFinance).

Tra cứu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy, Công ty TNHH Mai Thành An được thành lập vào năm 2008, cấp khôi phục nội dung giấy chứng nhận đăng ký thay đổi lần thứ 4 vào ngày 19/12/2014. Doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở tại Hải Phòng. Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp là ông Mai Ngọc Đệ.

Doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động dịch vụ quản lý chợ.

Ngoài các thông tin trên, những thông tin khác liên quan đến doanh nghiệp này không được báo chí nhắc đến.