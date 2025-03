Bạc Liêu: Đã tìm được nhà thầu thi công gói thầu kè bờ sông

Duy nhất một liên danh tham gia dự thầu

Dự án "Kè bờ sông thành phố Bạc Liêu" là một công trình quan trọng nhằm bảo vệ và phát triển đô thị ven sông tại TP. Bạc Liêu. Dự án được UBND tỉnh Bạc Liêu phê duyệt tại Quyết định số 2258/QĐ-UBND ngày 30/12/2022, với tổng mức đầu tư 902,768 tỷ đồng, vốn thực hiện trích từ Ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, giai đoạn 2026-2030 và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Dự án được UBND tỉnh Bạc Liêu phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) vào ngày 24/11/2023 tại Quyết định số 2158/QĐ-UBND và sau đó Điều chỉnh một phần Kế hoạch tại Quyết định số 2182/QĐ-UBND ngày 9/12/2024. Theo đó Dự án có 16 gói thầu thành phần; giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu làm chủ đầu tư.

Được biết Dự án có 03 gói thầu xây lắp chính:

Gói thầu XL05-KBL: Thi công xây dựng kè bờ sông thành phố Bạc Liêu (Kè đoạn 5) có giá 157,810 tỷ đồng – hiện vẫn chưa có thông báo mời thầu.

Gói thầu XL03-KBL: Thi công xây dựng kè bờ sông thành phố Bạc Liêu (Kè đoạn 3) có giá 28,440 tỷ đồng – hiện đang trong giai đoạn xét thầu (Theo Biên bản mở thầu ngày 19/3/2025, có 04 nhà thầu quan tâm tham gia. Công ty TNHH Xây dựng Sanaco là nhà thầu đang chiếm ưu thế nhất về giá)

Gói thầu XL04-KBL: Thi công xây dựng kè bờ sông thành phố Bạc Liêu (Kè đoạn 4); có giá dự toán 45,011 tỷ đồng, được chủ đầu tư trực tiếp mời thầu và tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ ngày 24/12/2024 đến ngày 13/01/2025 (theo Quyết định phê duyệt E-HSMT số E2400597603_2412241341, ngày 24/12/2024 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu).

Theo Biên bản mở thầu công bố ngày 13/01/2025, chỉ duy nhất 1 Liên danh XL04-KBL (Công ty CP Xây dựng Tân Nam - Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Thới Bình) dự thầu với giá 43,232 tỷ đồng .

Sau thời gian xét thầu, ngày 19/02/2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quyết định số KQ2400597603_2502191635 phê duyệt cho Liên danh XL04-KBL (Công ty CP Xây dựng Tân Nam- Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Thới Bình) trúng thầu với giá 43,232 tỷ đồng, thời gian thực hiện gói thầu là 365 ngày.

Trích quyết định số KQ2400597603_2502191635 phê duyệt cho Liên danh XL04-KBL (Công ty CP Xây dựng Tân Nam- Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Thới Bình) trúng thầu (Nguồn MSC)

Năng lực liên danh trúng thầu ra sao?

Liên danh XL04-KBL gồm 02 công ty: Liên danh chính là Công ty CP Xây dựng Tân Nam và liên danh phụ là Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Thới Bình

Công ty CP Xây dựng Tân Nam có địa chỉ tại xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An, thành lập năm 2014

Theo tìm hiểu của phóng viên, từ năm 2015 đến nay, Công ty đã tham gia khoảng 81 gói thầu, trong đó trúng khoảng 64 gói. Số lượng gói thầu tham gia và trúng tuy không nhiều, nhưng giá trị trúng thầu của công ty này thì có lẽ là “mơ ước” của rất nhiều nhà thầu. Theo một thống kê mang tính tham khảo, tổng giá trị trúng thầu của Công ty CP Xây dựng Tân Nam đến này khoảng trên 38.088 tỷ đồng (tính cả vai trò độc lập và liên danh).

Địa bàn tham gia đấu thầu của công ty CP Xây dựng Tân Nam trải dài trên nhiều tỉnh, thành. Các gói thầu tiêu biểu mà công ty này tham gia và trúng gần đây có thể kể đến như:

Gói thầu số 17: Xây dựng kè Tịnh Thới, thuộc “Xử lý sạt lở bờ sông Tiền khu vực An Lạc, thành phố Hồng Ngự và khu vực Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp”; ngày 16/1/2024, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Quyết định số 10/QĐ-QLDA phê duyệt cho Công ty CP Xây Dựng Tân Nam trúng thầu với giá 149,925 tỷ đồng (giá dự toán 158,994 tỷ đồng), thực hiện trong 540 ngày

Trích Quyết định số 10/QĐ-QLDA phê duyệt cho Công ty CP Xây Dựng Tân Nam trúng thầu (Nguồn MSC)

Gói thầu số 04: Thi công xây dựng hạng mục Cầu kênh số 01, thuộc Dự án “Đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò (giai đoạn 2)”: Ngày 27/12/2023, Sở Giao thông vận tải Nghệ An đã ban hành Quyết định Số: 891/QĐ-SGTVT phê duyệt cho Liên danh Công ty TNHH Tân Hưng - Công ty cổ phần xây dựng Tân Nam (Công ty TNHH Tân Hưng - Công ty CP Xây dựng Tân Nam) trúng thầu với giá 40,486 tỷ đồng (giá dự toán 40,587 tỷ đồng), thực hiện trong 300 ngày, (duy nhất Liên danh tham gia và trúng);

Gói thầu số 26 (xây dựng): Xây dựng Đoạn từ đầu tuyến đến nút giao ĐT.25C (bao gồm cả đảm bảo an toàn giao thông và chi phí mặt bằng trạm trộn BTXM, TBA phục vụ thi công), thuộc dự án “Đường Vành đai 3 TP HCM đoạn qua tỉnh Đồng Nai (Dự án thành phần 3)”: Ngày 13/12/2023, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định Số 696/QĐ-BQLDACTGT phê duyệt cho Công ty CP Xây dựng Tân Nam trúng thầu với giá 529,779 tỷ đồng (giá dự toán 531,936 tỷ đồng), thực hiện trong 990 ngày, (duy nhất Công ty này tham gia và trúng thầu);...

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Thới Bình có địa chỉ tại phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP HCM, thành lập năm 2009.

Theo tìm hiểu của phóng viên, từ năm 2014 đến nay (26/3/2025), Công ty đã tham gia khoảng 183 gói thầu, trong đó trúng khoảng 91 gói. Tổng giá trị trúng thầu trên 12.300 tỷ đồng (tính cả vai trò độc lập và liên danh).

Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Thới Bình cũng là một nhà thầu “tên tuổi” tại TP HCM và các tỉnh miền Tây Nam bộ với việc tham gia và trúng nhiều gói thầu giá trị cao. Một số gói thầu có thể kể đến như:

Gói thầu Xây lắp (bao gồm chi phí đảm bảo giao thông thuỷ), thuộc dự án “

Chống sạt lở bờ trái thượng lưu cầu Long Kiểng”. Ngày 6/1/2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Nhà Bè đã ban hành Quyết định số 11/QĐ-BQLDA phê duyệt cho Công ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Thới Bình trúng thầu với giá 68,147 tỷ đồng (giá dự toán 74,478 tỷ đồng), thực hiện trong 330 ngày.

Trích Quyết định Số 11/QĐ-BQLDA phê duyệt cho Công ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Thới Bình trúng thầu (Nguồn MSC)

Gói thầu số 30A: Thi công xây dựng - thiết bị: Hồ Xẻo Kè; Trạm bơm nước thô Xẻo Kè; Trạm tăng áp Minh Thuận 2; Tuyến ống truyền tải nước thô [A, C (từ cầu Vĩnh Tiến - QL63 đến trạm cấp nước Minh Thuận hiện hữu), C1, D, E, H, H1, H2, H3]; Tuyến ống phân phối nước và hạ tầng các trạm cấp nước (trạm An Minh Bắc, Thạnh Yên A, Vĩnh Hòa, Minh Thuận 2); các công việc liên quan, thuộc dự án “Dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước thô liên huyện An Biên, An Minh, U Minh Thượng, Vĩnh Thuận”. Ngày 27/12/2024, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang đã ban hành Quyết định Số KQ2400561487_2412271938 phê duyệt cho Liên danh Thi Công Gói Thầu Số 30a Kiên Giang (Công ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Thới Bình- Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Kỹ Thuật Đức Hùng - Công ty Cổ Phần Bơm Châu Âu) trúng thầu với giá 327,989 tỷ đồng (giá dự toán 331,983 tỷ đồng), thực hiện trong 12 tháng, (duy nhất Liên danh tham gia và trúng thầu);

Gói thầu Thi công xây dựng Đoạn 1 - Kênh Bưng Biệp - Suối Cát (K0+000-K2+280), thuộc dự án “Trục thoát nước Bưng Biệp - Suối Cát”: Ngày 26/12/2024, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định 261/QĐ-QLDA phê duyệt cho Công ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Thới Bình trúng thầu với giá 65,676 tỷ đồng (giá dự toán 71,388 tỷ đồng), thực hiện trong 330 ngày.