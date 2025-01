Ninh Thuận: Gói xây dựng hơn 17 tỷ về tay xây dựng Thăng Long

Năng lực nhà thầu

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp – Bộ KH&ĐT, Công ty TNHH Xây dựng Thăng Long được thành lập vào ngày 31/10/2001; có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại khu phố 2, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận; ngành nghề chính xây dựng nhà các loại; ông Trần Đại Hồng là người đại diện pháp luật.

Quyết định 551/QĐ-BQL. Nguồn MSC. Theo dữ liệu hệ thống mạng đấu thầu, từ 25/12/2023 đến 23/1/2025, Công ty Thăng Long chỉ mới tham gia 4 gói thầu, đều trúng cả 4 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) hơn 74,450 tỷ đồng, trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập hơn 25,251 tỷ đồng; vai trò liên danh hơn 49,199 tỷ đồng (bao gồm tổng giá trị của các thành viên liên danh).

Bên cạnh đó, Biên bản cũng thể hiện, gói thầu có 2 nhà thầu cạnh tranh, ngoài Công ty Thăng Long dự thầu với giá 17,662 tỷ đồng; còn có Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 665 (công ty Thành An 665) dự thầu với giá 16,841 tỷ đồng. Mặc dù có giá dự thầu thấp hơn đối thủ, tuy nhiên Công ty Thành An 665 lại không đáp ứng yêu cầu về năng lực kinh nghiệm, yêu cầu về kỹ thuật.