Khởi tố 2 nữ quái cản trở xe chở thiết bị điện gió ở Quảng Trị

Dù được cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động nhưng 2 đối tượng không chấp hành và có biểu hiện chống đối, cản trở phương tiện vận chuyển thiết bị điện gió.

Ngày 1/11, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa khởi tố 2 đối tượng, gồm: H.T.T (47 tuổi) và H.T.H (27 tuổi, cùng trú tại thôn KLu, xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố 2 bị can.

Trước đó, vào ngày 28/4, hai người phụ nữ này đã la hét, cản trở phương tiện chở thiết bị điện gió di chuyển qua địa bàn, khiến giao thông bị ách tắc, mất trật tự khu vực.

Dù được chính quyền và lực lượng chức năng nhiều lần tuyên truyền, vận động nhưng cả hai không chấp hành và có biểu hiện chống đối.

Hiện, vụ án đang được các cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

